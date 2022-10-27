Turizmde üçüncü çeyrek geliri 17,9 milyar dolar oldu

Turizm geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı üçüncü çeyrek turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,3’ü ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini bireysel olarak veya paket tur aracılığıyla organize etmektedirler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 54 arttı

Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 54 artarak 21 milyon 128 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 11,3’ünü 2 milyon 374 bin 125 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu çeyrekte ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 89 dolar oldu. Geceleme yapan yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 62 dolar oldu.

Bu çeyrekte sağlık ve diğer harcamalar hariç bütün harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 110,5, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 81,7, uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 35,7 arttı.

Bu çeyrekte ziyaretçiler ülkemizi yüzde 75,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 17,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 2,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 64,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,3 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,3 artarak 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar oldu. Bunun 907 milyon 483 bin dolarını kişisel, 198 milyon 803 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 137,3 artarak 2 milyon 72 bin 116 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.