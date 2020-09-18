Tüm dünyada pandeminin en ağır etkilerinin yaşandığı turizm sektöründen ard arda küçülme ve iflas haberleri gelirken sektörün borçluluk oranları, virüs sonrası dönem için kötü bir tabloya işaret ediyor.

Merkez Bankası (MB) ve Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından hazırlanan ve reel sektörün borç yükünü ortaya koyan çalışmaya göre, turizm sektörü pandemiye ikiye katlanan ödenememiş borçlarla girdi.

Turizmde batık kredi ikiye katlandı

Verilere göre ancak yüzde 50'si kâr edebilen turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin 2018 sonunda 3.7 Milyar TL olan tasfiye edilecek batık kredi tutarı 2019 sonunda 6.6 Milyar TL'yi aştı.

Turizmin borç yükü 98.6 milyar TL

Sözcü'den Saime Başçı'nın haberine göre sektör bilançolarının yıllara göre incelendiği MB ve TÜİK araştırmasında, turizm sektörünün 98.6 Milyar TL'lik bir toplam borç yükü ile 2020'ye girdiği belirtildi.

41 bin 296 işletmenin incelendiği ve 741 bin 426 çalışanın olduğu sektörün net satışları 141 Milyar TL'nin üzerinde. 2019 itibarıyla sektörün nakdi kredileri 79.6 Milyar TL'yi bulurken, bunun 62.4 Milyar TL'si yabancı para cinsinden olan borçlardan oluşuyor.

Turizm sektörünün takipteki kredi miktarı 8 Milyar TL'yi aşmış durumda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun en son açıklanan verisine göre ise, Temmuz 2020 itibarıyla konaklama ve restoranları içeren turizm sektörünün takipteki kredi miktarı 8 Milyar TL'yi aşmış durumda.

Sektörün toplam nakdi kredileri ise, 127.8 Milyar TL'ye ulaştı. Öte yandan MB verilerine göre 2019'da sadece 20 bin 150 şirketin kâr edebildiği sektörün 2020'yi ağır bir hasarla kapatması bekleniyor.