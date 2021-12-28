banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Kripto Paralarda İran Etkisi!
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Tanju Özcan'dan 2 bin kişi hakkında suç duyurusu
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Süper Lig'de ilk yarı sona erdi
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir

Turizmciler uyarıyor, “Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir"

Döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı gelecek yıl yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin oldukça artacağını belirten turizmci Salih Er, Türk misafirlere seslenerek, “Erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız, aldınız. Alamazsanız sıkıntı büyük” dedi.

Ekonomi 28.12.2021, 10:44 28.12.2021, 10:53
Turizmciler uyarıyor, “Gelecek sene Türk misafirlere oda kalmayabilir"

Döviz kurundaki hareketlenmelerden dolayı gelecek yıl yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin oldukça artacağını belirten turizmci Salih Er, Türk misafirlere seslenerek, “Erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız, aldınız. Alamazsanız sıkıntı büyük” dedi.

Son zamanlarda yaşanan döviz hareketliliği ve Türk lirasının birkaç ay öncesine göre diğer para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması, Türkiye’yi yabancı turistlerin gözünde bir cazibe merkezi haline getirdi. Turizmciler, şimdiden talepleri artan ülkenin gelecek yıl tam bir turist akınına uğrayacağını, 20 milyonu aşkın ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyor. Bu durumun tatil yapmak isteyen iç pazara sıkıntı olacağını ifade eden seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, yerli turistler için erken rezervasyonun önemine dikkat çekti.

“Türkiye, yabancı turist için çok uygun fiyatlı tatil avantajı sağlıyor”

Turizm sektörünün pandemi dolayısı ile son iki yıldır ağır yaralar aldığını, ancak geçen haziran ayından itibaren güzel bir dönem başladığını belirten seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, rezervasyonların yoğun bir şekilde geldiğini ifade etti. Rusya ve Almanya pazarlarının açılmasıyla özellikle eylül ayından itibaren oda sıkıntısının başladığını dile getiren Er, “İnsanlar kolay kolay oda bulamadı, istediği otele gidemedi. Şu anda 2022 yılına baktığımızda durum biraz daha vahim olarak gözüküyor. Erken rezervasyonun önemi her gün biraz daha artıyor. Çünkü yabancı turist için özellikle Türkiye şu anda çok uygun fiyatlı tatil avantajı sağlıyor. Euro ve dolar yükseldikçe ülke de daha fazla turist akınına uğruyor. Turist akınına uğraması ülke için güzel olsa da özellikle yazın tatile gitmek isteyen Türk misafirlerimiz için sıkıntılı bir durum” dedi.

“Yüzde 40’lara varan zam bekleniyor”

Erken rezervasyonun öneminin altını çizen turizmci Er, otellerin kuru sabit bir fiyat üzerinden belirlediğine değindi. Bu durumun Ocak ayında değişeceğini ve yeni zamların kapıda olduğunu vurgulayan Er, “Şu anda erken rezervasyon yaptıran misafirlerimiz için oteller euro kurunu hala 12 TL’den hesaplıyor. Bu kuru sabitledi ve bu şekilde bir hesaplama yapılıyor. Ocak ayının sonlarından itibaren tekrar bir düzenleme gelecek. Bu durumda yaklaşık yüzde 20, 30 belki de 40’lara varan, daha sonra haziran, temmuz yani sezon döneminde ise daha yüksek zamlar bekleniyor. Bu yıl iç pazar misafirlerimize diyoruz ki, ‘Erken rezervasyonda istediğiniz oteli aldınız, aldınız. Alamazsanız sıkıntı büyük’. Bunun nedenleri de dış pazardan gelecek turist akını. Yaklaşık iki aylık bir süreçte hemen hemen 10 milyona yakın turist Akdeniz’e geldi. Önümüzdeki yıl gelmesi planlanan turist sayısı 20 milyonu geçecek gibi gözüküyor. İç pazar misafiri büyük sıkıntılar yaşayacak. Lütfen erken rezervasyonla otelinizi ayırtmayı unutmayın” diye uyardı.

“Otel sahipleri dış pazardan gelen misafirlere daha çok istekli”

Otel sahiplerinin yabancı turistlere olan ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyen Salih Er, bu durumun Türk misafirlerin istenmediği algısını oluşturmaması gerektiğini dile getirdi. Türk misafirlerin zor dönemlerde turizmcilere can simidi olduğunu belirten Er, şöyle konuştu:

“Bir tesisiniz var. Dolar ve euro kuru 20 TL diyelim. Bir odayı 20 TL’ye satmak varken, 12 TL’ye satmak ister misiniz? Elbette ki istemezsiniz. Ondan dolayı dış pazar her zaman için yoğun talep alıyor ve otel sahipleri de bu şekilde dış pazardan gelen misafirlere daha çok istekli davranıyor. Bu kesinlikle ‘Türk misafir istenmiyor’ algısı oluşturmamalı. Türk misafir özellikle Rus krizinde, pandemi sürecinde otellerin can simidi oldu ve olmaya da devam ediyor. Türk misafirin her zaman yüzde 20, yüzde 30 oranında blokajlı odaları durmaktadır. Kesinlikle ‘Ben tesise Türk misafir istemiyorum’ diye bir kural yoktur ve olmaması da gerekir zaten.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8