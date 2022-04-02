Turizmciler Rusya ve Ukrayna’dan ümidi kesti: Ortadoğu ve Balkanlara yöneldi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşından dolayı Türkiye’ye gelecek 10 milyon Rus ve Ukraynalı turistin yerini Ortadoğu’dan ve Balkanlardan gelecek olan turistler alacak. Bodrum’daki turizmciler Rusya ve Ukrayna’da çok fazla turist gelemeyeceğini düşünerek Ortadoğu, Balkan ülkeleri ve yerli turistte yönelik çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Rusya - Ukrayna savaşının turizme etkisi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Rus ve Ukrayna’dan Türkiye’ye tatile gelecek olan turistlerin neredeyse yarı yarıya rezervasyonların düştüğü bazı rezervasyonların ise iptal olduğu öğrenildi. Bu durum karşısında turizmci yerli turistte, Ortadoğudan ve Balkanlardan gelecek turiste yöneldi.

Sianji Well-Being Resort Otel Yönetim Kurulu Bakanı Recai Çakır 2016 yılındaki büyük krizden sonra 2017, 2018 toparlanma yılı oldu. 2019 yılında ise 55 milyon turistle yaklaşık 35 milyar doları yakalamıştık. Tam 55, 60 milyar dolara çıkacağız derken maalesef pandemi krizi ile karşılaştık. 2 yıllık pandeminin getirmiş olduğu etkiyle turizm yüzde 70 daraldı. Geçtiğimiz sene bunun yarısını tolere ettik. Bu sene çok iyi bir sezon bekliyorduk. Özellikle pandeminin etkilerinin azalması, Avrupadan Türkiye’ye gelen uçaklara ülkelerinin izin vermesi gecen sene 5 milyon bandından Rus turist ağırladık. 2 Milyonda Ukrayna’dan turist geldi. Rusya ve Ukrayna’yı bu sene 10 milyon turist diye düşünüyorduk. Maalesef 1 ay önce başlayan Rusya - Ukrayna krizi birden bire bizi sarstı. 10 milyon kayıp turist söz konusu olabilir. Ukrayna’dan çok zor görünüyor turist gelmesi belki gelirse Üst düzey zengin kesimi belki gelebilir. Rusya’da da orta sekmende daraldı. Parası yüzde elli düşüş yaşadı. Rusya’nın alım gücünde ciddi bir zayıflama oldu. 2 yada 3 milyon turist ilişkilerimiz nedeniyle Rusların gide bilecekleri en fazla 5 noktadan biriyiz. Avrupa tamamen ambargo koydu ve uçak kaldırmıyorlar. Rusların gideceği en yakın, en uygun destinasyon ve en lüks destinasyon biz olduğumuz için Rus ziyaretçilerin Türkiye’yi tercih edecektir diye düşünüyorum. Müzakerelerin Türkiye’de olması çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan büyük bir iş başardı. En azından ateşkesin ilk adımları Türkiye’de atılmış oldu. Hızlı bir şekilde ateşkes olup dünya barışı tekrar sağlanırsa Rusya’nın da önü açılacakmış gibi düşünüyorum. Rusların 3 tane önemli problemi var. Konulan ambargolar, özelikle para sistemleri uluslar arası düzeyde işlem göremiyor. Biz onlardan petrol ve doğalgaz alıyoruz bura da devlet devreye girerek takas yöntemiyle sağlaya bilir. Devalüasyon olduğu için orta kesimin bu sene Türkiye’ye gelmeyeceğini iç turizme yöneleceğini düşünüyorum. Ben Rusya’yı çok iyi bildiğim için iç pazarda Türkiye’den daha pahalı satış yapacaklar. Türkiye rol model olarak bu krizi iyi yönetti. Hem Ukrayna’ya hem de Rusya’ya karşı barış içinde olmalarını sağlamaya çalıştı, aracılık etti. Boş kalan 6 milyon turistin yerine de yeni turistler koyacağını düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu pazarı şu anda Türkiye’ye çok ilgilidir. İsrail’le yapılan anlaşma ile çok uzun zamandır Türkiye’de tatil yapmıyorlardı, onlar Türkiye’ye gelecek diye düşünüyorum. İran var çok önemli bir market, çok hemen sınırımızda. Bu marketlere yöneleceğiz. Birde Polonya, Çekoslovakya, Slovakya bölgeleri ve Balkan ülkelerinin çok ilgisi olacağını düşünüyorum. Türkiye aynı anda 4 mevsimi yaşayan, bir tarafta kayak yaparken diğer tarafta denize girip yazı yaşadığın bir ülke” dedi.