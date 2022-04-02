banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
50 dil konuşan adam
50 dil konuşan adam
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Olmadı Burak Yörük! Burası film seti değil...
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Yargıtay’dan emsal velayet kararı
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu
Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

Turizmciler Rusya ve Ukrayna’dan ümidi kesti: Ortadoğu ve Balkanlara yöneldi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşından dolayı Türkiye’ye gelecek 10 milyon Rus ve Ukraynalı turistin yerini Ortadoğu’dan ve Balkanlardan gelecek olan turistler alacak. Bodrum’daki turizmciler Rusya ve Ukrayna’da çok fazla turist gelemeyeceğini düşünerek Ortadoğu, Balkan ülkeleri ve yerli turistte yönelik çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Ekonomi 02.04.2022, 15:45
Turizmciler Rusya ve Ukrayna’dan ümidi kesti: Ortadoğu ve Balkanlara yöneldi

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşından dolayı Türkiye’ye gelecek 10 milyon Rus ve Ukraynalı turistin yerini Ortadoğu’dan ve Balkanlardan gelecek olan turistler alacak. Bodrum’daki turizmciler Rusya ve Ukrayna’da çok fazla turist gelemeyeceğini düşünerek Ortadoğu, Balkan ülkeleri ve yerli turistte yönelik çalışmalar başlattıklarını açıkladı.

Rusya - Ukrayna savaşının turizme etkisi yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Rus ve Ukrayna’dan Türkiye’ye tatile gelecek olan turistlerin neredeyse yarı yarıya rezervasyonların düştüğü bazı rezervasyonların ise iptal olduğu öğrenildi. Bu durum karşısında turizmci yerli turistte, Ortadoğudan ve Balkanlardan gelecek turiste yöneldi.

Sianji Well-Being Resort Otel Yönetim Kurulu Bakanı Recai Çakır 2016 yılındaki büyük krizden sonra 2017, 2018 toparlanma yılı oldu. 2019 yılında ise 55 milyon turistle yaklaşık 35 milyar doları yakalamıştık. Tam 55, 60 milyar dolara çıkacağız derken maalesef pandemi krizi ile karşılaştık. 2 yıllık pandeminin getirmiş olduğu etkiyle turizm yüzde 70 daraldı. Geçtiğimiz sene bunun yarısını tolere ettik. Bu sene çok iyi bir sezon bekliyorduk. Özellikle pandeminin etkilerinin azalması, Avrupadan Türkiye’ye gelen uçaklara ülkelerinin izin vermesi gecen sene 5 milyon bandından Rus turist ağırladık. 2 Milyonda Ukrayna’dan turist geldi. Rusya ve Ukrayna’yı bu sene 10 milyon turist diye düşünüyorduk. Maalesef 1 ay önce başlayan Rusya - Ukrayna krizi birden bire bizi sarstı. 10 milyon kayıp turist söz konusu olabilir. Ukrayna’dan çok zor görünüyor turist gelmesi belki gelirse Üst düzey zengin kesimi belki gelebilir. Rusya’da da orta sekmende daraldı. Parası yüzde elli düşüş yaşadı. Rusya’nın alım gücünde ciddi bir zayıflama oldu. 2 yada 3 milyon turist ilişkilerimiz nedeniyle Rusların gide bilecekleri en fazla 5 noktadan biriyiz. Avrupa tamamen ambargo koydu ve uçak kaldırmıyorlar. Rusların gideceği en yakın, en uygun destinasyon ve en lüks destinasyon biz olduğumuz için Rus ziyaretçilerin Türkiye’yi tercih edecektir diye düşünüyorum. Müzakerelerin Türkiye’de olması çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan büyük bir iş başardı. En azından ateşkesin ilk adımları Türkiye’de atılmış oldu. Hızlı bir şekilde ateşkes olup dünya barışı tekrar sağlanırsa Rusya’nın da önü açılacakmış gibi düşünüyorum. Rusların 3 tane önemli problemi var. Konulan ambargolar, özelikle para sistemleri uluslar arası düzeyde işlem göremiyor. Biz onlardan petrol ve doğalgaz alıyoruz bura da devlet devreye girerek takas yöntemiyle sağlaya bilir. Devalüasyon olduğu için orta kesimin bu sene Türkiye’ye gelmeyeceğini iç turizme yöneleceğini düşünüyorum. Ben Rusya’yı çok iyi bildiğim için iç pazarda Türkiye’den daha pahalı satış yapacaklar. Türkiye rol model olarak bu krizi iyi yönetti. Hem Ukrayna’ya hem de Rusya’ya karşı barış içinde olmalarını sağlamaya çalıştı, aracılık etti. Boş kalan 6 milyon turistin yerine de yeni turistler koyacağını düşünüyorum. Özellikle Ortadoğu pazarı şu anda Türkiye’ye çok ilgilidir. İsrail’le yapılan anlaşma ile çok uzun zamandır Türkiye’de tatil yapmıyorlardı, onlar Türkiye’ye gelecek diye düşünüyorum. İran var çok önemli bir market, çok hemen sınırımızda. Bu marketlere yöneleceğiz. Birde Polonya, Çekoslovakya, Slovakya bölgeleri ve Balkan ülkelerinin çok ilgisi olacağını düşünüyorum. Türkiye aynı anda 4 mevsimi yaşayan, bir tarafta kayak yaparken diğer tarafta denize girip yazı yaşadığın bir ülke” dedi.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 02 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 30 43
11. Sivasspor 31 41
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Galatasaray 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 60
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Aston Villa 30 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 31 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19
18°
açık