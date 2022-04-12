Turizm yatırımcıları TIF 2022’de buluşacak

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu (Tourism Investment Forum-TIF) bu yıl 16 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik istihdam sağlamış üyeleriyle 190 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını, 15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanları ile turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran TTYD, Türkiye’nin yatırımlarını öne çıkartmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. TIF 2022, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TTYD’nin üyesi bulunduğu Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) stratejik ortaklığında bu yıl 16 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

“Yatırım devlerinin buluşması olacak”

TTYD Başkanı Oya Narin, “Uluslararası yatırımcı, otel markası, işletmeci, Türkiye’nin gelişen turizm potansiyeline yatırım yapmak isteyen finans kurumu, banka ve fon temsilcilerini bir araya getirerek, turizm ve otelcilikte yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi ve Türkiye’yi üst düzey bir yatırım destinasyonu olarak tanıtmayı amaçladığımız TIF 2022 aynı zamanda bölgenin turizm yatırımları açısından tek B2B platformudur. Bu platformun yıllar içerisinde daha da gelişmesini hedeflemekteyiz” dedi.