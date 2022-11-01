Turizm kenti Antalya’da 130 ülkeden 20 bin 872 yabancı uyruklu kişi istihdam ediliyor

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, kentte nüfusun yüzde 98,61’inin sosyal güvenlik çerçevesinde olduğunu belirterek, “İlimiz genelinde farklı sektörlerde 2022 Ağustos ayı itibariyle 130 ülkeden 7 bin 810 erkek, 13 bin 062 kadın olmak üzere toplam 20 bin 872 kişi istihdam edilmektedir. İşverenlerimiz tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu sigortalıların yoğunluğunu; Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Almanya, Azerbaycan ve Suriye oluşturmaktadır” sözlerine yer verdi.

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürü Beyazıt Ablay, basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda SGK’nın Antalya’daki faaliyetleri hakkında bilgi veren Ablay, “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının faaliyet konusunun sosyal sigorta ve sağlık olması nedeniyle yürüttüğümüz iş ve işlemler yaklaşık 85 milyon olan nüfusumuzun tamamını doğrudan ilgilendirmektedir. Kurumumuz, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar kendilerine, sigortalıların ölümünden sonra ise hak sahiplerine sağlık, sigorta ve sosyal yardım alanlarında, “Kaliteli, adil, kolay erişilebilir, insan odaklı hizmet veren, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve geliştirmek” misyonu doğrultusunda hizmetlerini sunmakta” dedi.

"Antalya’da sosyal güvenlik çerçevesinde olmayan kişi sayısı 36 bin 406 kişi"

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde 1 milyon 28 bin 294 sigortalıya, 405 bin 147 emekliye, 999 bin 434 bakılmakla yükümlü vatandaşa ve 89 bin 731 işyerine 898 personel ile hizmet verilmekte olduğunu belirten Ablay, “Gelir testi yaptıranlar dahil sosyal güvenlik çerçevesinde bulunan kişi sayısı 2 milyon 583 bin 426, gelir testi yaptıranlar hariç sosyal güvenlik çerçevesinde bulunanlar 2 milyon 432 bin 875 kişi, sosyal güvenlik çerçevesinde olmayan kişi sayısı 36 bin 406, nüfusun yüzde 98,61 sosyal güvenlik çerçevesinde ” açıklamasını yaptı. Antalya’da aktif sigortalı çalışan sayısının 1 milyon 028 bin 294 kişi olduğunu belirten Ablay, “Emekli sayısı 405 bin 147 kişidir, bakılmakla yükümlü olunanların sayısı 999 bin 434 kişidir. Aktif pasif oranı Türkiye ortalaması 1.91 iken Antalya ortalamanın üzerinde yer alarak 2.54 oranındadır. Antalya ilimizde toplam 89 bin 731 işyeri bulunmaktadır” açıklamasını yaptı.

“130 ülkeden toplam 20 bin 872 kişi”

Antalya’da yaklaşık 130 ülkeden toplam 20 bin 872 kişinin farklı sektörlerde istihdam edildiğini belirten Ablay, “İlimiz genelinde 2009 yılında aktif bildirge veren işyeri sayısı 45 bin 330 iken 2022 yılı Ağustos ayı itibariyle bu sayı 89 bin 731 işyerine ulaştı. Bu işyerlerimizde 2009 yılında çalıştırılan sigortalı sayısı 344 bin 300 kişi iken, 2022 yılı Ağustos ayı itibari ile 802 bin 301 kişidir. Sigortalılık statüleri açısından bakıldığında; 4/a (SSK), 4/b(Bağkur) ve 4/c (Emekli Sandığı) çerçevesinde bulunanların sayısı 2009 yılında 531 bin 541 kişi iken 2022 yılında ise 1 milyon 028 bin 294 kişiye ulaştı. TÜİK verilerinde 2010 yılında Antalya nüfusu 1 milyon 919 bin kişi iken 2022 yılına gelindiğinde 2 milyon 619 bin 832 kişiye ulaştı” dedi.

“2022 yılında 35 bin 836 kişi artış ile değişim yüzde 13,93 oldu”

Turizmde 2021 yılı Temmuz ayında 258 bin 338 olan çalışan sayısının 2022 yılı Temmuz ayına gelindiğinde 291 bin 372, Ağustos ayında ise 293 bin 131 kişiye ulaştığını belirten Ablay, “Turizm sektör çalışan sayısı 2021 yılına göre 2022 yılında 35 bin 836 kişi artış ile değişim yüzde 13,93 oldu. İlimiz genelinde farklı sektörlerde 2022 Ağustos ayı itibariyle 130 ülkeden 7 bin 810 erkek, 13 bin 062 kadın olmak üzere toplam 20 bin 872 kişi istihdam edilmektedir. İşverenlerimiz tarafından istihdam edilen yabancı uyruklu sigortalıların yoğunluğunu; Kırgızistan, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ukrayna, Endonezya, Almanya, Azerbaycan ve Suriye oluşturmaktadır. İşverenlerce çalışma izni alınmadan yabancı uyruklu işçi çalıştırılması durumunda 16 bin 066 TL’ye kadar idari para cezası uygulanmaktadır” sözlerine yer verdi.

Denetim ve rehberlik faaliyetleri çerçevesinde 8 bin 633 işyerine 1 milyon 034 bin 483,92 TL prim ve 119 milyon 042 bin 954,69 TL idari para cezası tahakkuk ettirildiğini belirten Ablay, “Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olur. Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz. Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocuklar ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar” dedi.