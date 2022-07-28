Turizm her yıl rekor kırarak devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ”Ağustos ve Temmuz’da rekor sayı bekliyoruz. Ana destinasyonlar 2019 rakamlarını yakalayacak. Türkiye bundan sonra rekor kıra kıra gidecek” dedi.

Türkiye turizm alanında tanıtım ve reklamların büyük etkisiyle her yıl bir önceki senenin rakamlarının üzerine çıkmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye’ye misafir gelebilecek her noktaya konsantre oluyor. Türkiye tanıtım ve iletişim çalışmaları kapsamında 2021 yılında toplam 190 film yapıldı. 23 ülkede ulusal televizyon kanallarında tanıtım filmleri döndürüldü. Yılsonuna kadar bu rakamın 33’e yükselmesi hedefleniyor. Ayrıca artık global haber kanallarıyla iletişim çalışmaları yapılıyor. CNN International, BBC World ve Al Jazeera International gibi kanallarda Türkiye tanıtılacak. Dijital mecrada 2021 yılında 97 ülkede 14,2 milyar gösterim gerçekleşti, yıl sonuna kadar 200 ülke ve 21,6 milyar gösterim hedefleniyor. Basılı yayında 2021 yılında 9 ülke 32 mecrada yer alınırken, yıl sonuna kadar 17 ülkede 65 mecraya ulaşmak planlanıyor.

Etkinlik ve ağırlamalarda yüksek takipçili influencer, basın ve tur operatörlerinden 3 bini aşkın kişi Türkiye’nin tanıtımı için ağırlandı. Bu ağırlamalar sonucu, 29,5 milyar basın erişimi, 412 milyon medya erişimi sağlandı. 2022 sonuna kadar 7 bin basın, influencer ve tur operatörü ağırlanması amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye turizmin geldiği noktayı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) faaliyetleriyle ilgili geniş bilgiler verdi.

Ersoy, TGA’nın 15 kişilik yönetim kurulundan oluştuğuna işaret ederek, kurumun yapısını şu şekilde açıkladı: "Bu 15 kişilik koltuktan sadece 3 tanesi devlet tarafından oluşuyor, Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü. Geri kalan kontenjan ise Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Havalimanı ve Terminal İşletmesi Temsilcisi, Marmara Bölge Temsilcisi’nden 2 kişi, Akdeniz Bölge Temsilcisi’nden 2 kişi, Ege Bölge Temsilcisi, Karadeniz Bölge Temsilcisi, İç Anadolu Bölge Temsilcisi, Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi, Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Seyahat Acentaları Temsilcileri’nden oluşuyor. Doğal üyelerin dışındaki herkes seçimle geliyor. Hatta yeni yasal düzenlemeyle devlet yapısını daha da geriye çekerek özel sektör yapısını kuvvetlendireceğiz. 5 kişilik İcra Kurulu’nda ise Bakan Yardımcı ve Tanıtma Genel Müdürü ile Marmara, Akdeniz ve Ege Bölge Temsilcileri bulunuyor. Son olarak 8 kişilik danışma kurulunda ise TOBB, TÜRSAB,TÜROFED,TÜROB,TTYD, TÜRYİD, Belediyeler Birliği Temsilcisi ile en fazla üyesi olan Otel Yöneticileri Derneği Temsilcileri yer alıyor."

“Tanıtım ajansları büyük krizlerden sonra kurulmuş”

Bakan Ersoy, TGA’nın Türkiye turizminde önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyerek, “Dünyada tanıtım ajansları, kuruldukları ülkelerde her zaman olumlu sonuçlar vermiş, turizmde en çok payı alan ülkelerde tanıtım ajansları yer alıyor. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya’da bizden 100 yıl önce kuruluyor. Sonra Almanya’da, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş. Yani krizlerden sonra turizmi ekonomisine kazandırarak gelir elde etmek isteyen ülkeler TGA benzeri yapılar kurmuşlar” dedi.

Turizmde kalıcı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli stratejiyi oluşturulduğunu anlatan Bakan Ersoy, gastronomi turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, bisiklet turizmi, kruvaziyer turizmi ve kültür rotaları gibi turizmde ürün geliştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

“Bisiklet rotaları oluşturuldu”

Dünyadaki en iyi bisiklet rotalarının Türkiye’de olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, Avrupa’da 44 milyar euroluk bisiklet turizmi pazarının yüzde 10’unu hedeflediklerini dile getirdi. Rotaların belirlendiğini bisiklet otellerinde ise süreçlerin yakın zamanda tamamlanacağını belirtti. Bakan Ersoy, bisiklet rotalarında Ege, Kapadokya, Doğu ve Güneydoğu rotalarının bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Bakan Ersoy, kruvaziyer turizminde ise homeport olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek yeni bir port limana ihtiyaç olacağını vurguladı.

“Türkiye kökenli tur operatörleri kurulacak”

Öte yandan Avrupa’nın önemli şehirlerinde tekrardan tur operatörleri kurulacağını söyleyen Bakan Ersoy, "Önümüzdeki sene Avrupa destinasyonlarında Türkiye kökenli yabancı bayraklı tur operatörleri olacak” dedi.

“Global bir kriz çıkmadıkça hedeflerimize ulaşacağız”

Ersoy, 2022 yılı için 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedeflerini güncellediklerini aktararak, "Artık kriz dönemlerinde Türkiye hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyecek tam tersine yukarı gitmek için çalışacağız. Yeni yılsonu hedefimizi, bütün bu yaptığımız çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısında 42 milyonu 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefimizi de 37 milyar dolara yükselttik. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta tüm bu rakamlar euro/dolar paritesindeki olumsuz değişime rağmen bu rakamları yakalamış olmak mutluluk verici, çünkü gelirlerimiz euro verilerimiz dolar cinsinden bunu unutmamak gerekir" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, "Global bir kriz çıkmadıkça hedeflerimize ulaşacağız Türkiye’nin turizmde tek bir amiral gemisi olmayacak. Turist gelebilecek her noktaya konsantreyiz. Ağustos ve Temmuz’da rekor sayı bekliyoruz. Ana destinasyonlar 2019 rakamlarını yakalayacak. Türkiye bundan sonra rekor kıra kıra gidecek” dedi.

“Türkiye bundan sonra rekor kıra kıra devam edecek”

2023 yılı rezervasyonlarının iyi başladığını belirten Ersoy, "Türkiye bundan sonra rekor kıra kıra devam edecek. Türkiye turizmde artık hiç bit bahaneye sığınmıyor. Gerekli yapıyı oluşturduk, sektör de buna adapte oldu. Engelleri aşa aşa gideceğiz” diye konuştu.

TGA’nın 2021 yılındaki yaklaşık gelirinin 110 milyon dolarlık tanıtım bütçesi kullandığını belirten Ersoy, "TGA’nın bu yılki gelirinin yaklaşık 140 milyon dolar civarı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Ersoy, bu yıl turizm gelirleri bakımından Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki rekorun kırılacağının altını çizerek, "Ne Türkiye eski Türkiye, ne sektör eski sektör ne de bakanlık eski bakanlık. Artık biz hiç bir bahaneye gerekçeye sığınmıyoruz. Gerekli yapıları oluşturduk, krizlerle mücadele edecek alt yapımızı oluşturduk, sektörümüz de buna adapte oldu. Engellerle nasıl baş edeceğimiz biliyoruz" dedi.