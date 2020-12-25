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Turizm hareketliliği durunca canta ve valizler ellerinde kaldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle, turizme olan vatandaşların ilgisi azalırken, valiz ve gezi çantalarını satamayan sektör işletmecileri zor günleri geçiriyor.

Ekonomi 25.12.2020, 13:42
Turizm hareketliliği durunca canta ve valizler ellerinde kaldı

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle, turizme olan vatandaşların ilgisi azalırken, valiz ve gezi çantalarını satamayan sektör işletmecileri zor günleri geçiriyor.

Korona virüs nedeniyle turizm için en hareketli aylarında bile vatandaşların geziye çıkmaktan çekinmesi valiz ve çanta sektörünü zor duruma düşürdü. 2020 yılın belli aylarında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sonraki normalleşme sürecinde bile vatandaşlar virüsten korktuğu için dışarıya çıkmadı. Yurt dışı turlarının yanı sıra yurt içi ziyaret, turizm amaçlı seyahatler ve buna ek olarak okulların açılmaması çanta sektörün dizini çöktürdü. Eskişehir’de çanta işletmecilerinde bulunanlar tarafından ise, 2019 yılına göre 2020 yılında satışlarında yüzde 70’in üstünde bir düşüş yaşandığı ifade edildi. İşleri kötü giden esnafa devletin açıkladığı destek paketi de bu işletmeleri kurtarmayacağı dile getirildi.

“Yarıma muhtacız”

İsmini belirtmek istemeyen bir çanta satıcısı, destek paketi kendilerine kadar gelmeyeceği dile getirerek, ayakta kalmakta zorlandığından söz etti. İşletmecisi, “Öncelikle bu sene okullar hiç açılmadı. Dolaysıyla okul çantaları elimizde kaldı. Tabi bu virüsten olumsuz etkileyen sadece biz değiliz, birçok işletme var. Biz de onlar arasında birileriyiz. Şimdi Türkiye’de ilk virüs vakası görüldükten sonra turizm kapatıldı. Normalleşmede açıldı ama bu sefer duyarlı vatandaşlar gitmek istemedi. Dolaysıyla gezi çantaları da böyle elimizde kaldı. Öğrenciler olurdu. Değişim programlarıyla yurt dışına gidiyordu. Gitmeden gelip bir valiz alırdı. Bu sene o da olmadı. Satışlarımız bir önceki seneye göre yüzde 70’ten fazla düştü. Anlayacağınız satışlarımız her yönüyle olumsuz etkilendi. Çalışanın ödemesi, kira, elektrik gibi birçok şey düzenli olarak her ay ödüyoruz, ama gelimiz yok. Şimdi devletimiz yardım etti. Sağ olsun. Ama bu yardım bize kadar gelecek mi onu bile bilemiyoruz. Ayakta kalmak için yardıma muhtacız” şeklinde aktardı.

“Tek tük gelen olsa da fiyatlar çok pahalı”

Acil ihtiyacı için hala çanta almaya gelen vatandaşlar, bu sefer yüksek fiyatı yüzünden geri dönüyorlar. Bu konuda konuşan çanta işletmecisi, “Ürünlerin yüzde 70’e kadar yurt dışından dolar hesabıyla geliyor. Yerli üretim dediklerimin de parçaları yurtdışından geliyor. Dolaysıyla talep olmadığı sürece fiyata düşüş olması gerekirken, tersine fiyatlar hayli yükseldi. Çok acil durumlara düşen vatandaşlar tek tük çanta veya küçük valizler almak için geliyorlar. Ancak fiyatlar yüksek olunca onlar da almadan geri gidiyorlar” diye anlattı.

Boş başlayan yılın ortasında hoşluk bekliyorlar

2021 yılına sayılı günler kala işleri düzeteceği düşünen esnaf, yılbaşına yine kısıtlamalarla girecek. Dolaysıyla yine zorluk içerisinde yeni yıla giren esnaf, 2021 yılın ortalarında işlerin düzeteceği bekliyorlar. Çanta satıcısı, “Her sene yılbaşında satışlar olurdu. Ayrı bir hareketlik olurdu. Vatandaşlar il dışına, yurtdışına gidiyordu. Ama bu sene hiçbir kutlama yüzümüzü güldüremiyor. Alıcı bulamıyoruz. Ancak yılın başında zor olsa da 2021 yılın ortalara kadar işler tam anlamıyla yerine oturacağı düşünüyorum. Çünkü aşı çalışmaları devam ediyor ve aşılanmalar da başlanacak. Dolaysıyla bu esnaf için umut verici bir gelişmedir” dedi.
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