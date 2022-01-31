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Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 arttı

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre, turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 80,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ekonomi 31.01.2022, 11:10
Turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 arttı

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan verilere göre, turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 95 artarak 7 milyar 631 milyon 374 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 80,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 19,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Turizm geliri 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 103 artarak 24 milyar 482 milyon 332 bin dolar oldu. Bu yılki gelirin 19 milyar 679 milyon 915 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 802 milyon 417 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte tüm harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları yüzde 202,5, tur hizmetleri harcaması yüzde 162,4 ve spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 143,5 arttı. Yıllık olarak değerlendirildiğinde ise en çok artış tur hizmetleri harcamalarında oldu.

“Gecelik ortalama harcama 63 dolar”

Bu çeyrekte geceleme yapan yabancıların ortalama gecelik harcaması 72 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması ise 43 dolar oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde; geceleme yapanların ortalama gecelik harcaması 66 dolar, yabancıların ortalama gecelik harcaması 73 dolar, yurtdışında ikamet eden vatandaşların ortalama gecelik harcaması 50 dolar oldu.

“Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 97,5 arttı”

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılı IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 97,5 artarak 9 milyon 50 bin 112 kişi oldu. Bunların yüzde 83’ünü 7 milyon 511 bin 28 kişi ile yabancılar, yüzde 17’sini ise 1 milyon 539 bin 84 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Türkiye’den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 85,5 artarak 29 milyon 357 bin 463 kişi oldu. Bunların yüzde 81,5’ini 23 milyon 940 bin 21 kişi ile yabancılar, yüzde 18,5’ini ise 5 milyon 417 bin 442 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

“Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 276,4 arttı”

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 276,4 artarak 696 milyon 183 bin dolar oldu. Bunun 677 milyon 89 bin dolarını kişisel, 19 milyon 94 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yıllık olarak değerlendirildiğinde; turizm gideri, geçen yıla göre yüzde 67,7 artarak 1 milyar 851 milyon 922 bin dolar oldu. Bunun 1 milyar 819 milyon 811 bin dolarını kişisel, 32 milyon 111 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

“Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2020 yılı IV. çeyreğine göre yüzde 301,6 arttı”

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 301,6 artarak 1 milyon 188 bin 803 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 586 dolar olarak gerçekleşti.Yıllık olarak değerlendirildiğinde; yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 2 milyon 738 bin 340 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 676 dolar olarak gerçekleşti.

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