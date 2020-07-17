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Turistik tesislerde yeni dönem

YENİ NORMALLEŞME İLE BİRLİKTE HAZİRAN AYI BAŞI İTİBARİYLE KAPILARINI AÇAN TURİSTİK OTELLERDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR. PANDEMİ SEBEBİYLE HİJYEN,TEMİZLİK, GÜVENLİK GİBİ KONULARDA DAHA SIKI DENETİMLERE TABİ TUTULAN OTELLER DENETİMLER SONRASI ÇEŞİTLİ KONULARDA SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANIYOR. SERTİFİKALARA İLK KEZ KONULMAYA BAŞLANAN KAREKODLAR SAYESİNDE GELEN MÜŞTERİLER OTELLERİN DENETİM GEÇMİŞİNİ GÖREBİLİYOR.

Ekonomi 17.07.2020, 13:12
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Turistik tesislerde yeni dönem

Yeni normalleşme ile birlikte Haziran ayı başı itibariyle kapılarını açan turistik otellerde yeni bir dönem başlıyor. Pandemi sebebiyle hijyen,temizlik, güvenlik gibi konularda daha sıkı denetimlere tabi tutulan oteller denetimler sonrası çeşitli konularda sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifikalara ilk kez konulmaya başlanan karekodlar sayesinde gelen müşteriler otellerin denetim geçmişini görebiliyor.

Yalova’nın Termal ilçesinde kaplıca turizminin önde gelen kuruluşlarından Yalova Terma City, “Güvenli Turizm Sertifikası” almaya hak kazanan nadir tesislerden biri oldu.

8 Haziran 2020 itibari ile kapılarını açan tesisin İşletme Müdürü Mustafa Hüğül; pandemi sürecin başından bu yana tüm önlem ve tedbirleri üst seviyede uyguladıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan, Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı kapsamında tüm denetimlerden geçip "Güvenli Turizm Sertifikası" aldıklarını belirten Hüğül, "Otelimize misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelebilirler. Misafirlerimizi ağırlamaya hazır olduğumuzu bildirmek isterim. Ayrıca sertifikada görüldüğü gibi karekod sistemiyle tüm müşteriler otelimizin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Temizlik sterilizasyon işlemleri ve hijyen uygulamaları, uluslararası standartlara ve sertifikalara sahip profesyonel çözüm ortaklarımız ile yapılmakta ve kayıt altında tutulmaktadır" dedi. Huğül, Güvenli Turizm Sertifikası alabilmek için tesis olarak çok çalıştıklarını belirtip kendilerine sertifika almaya hak kazandıran özelliklerini şu şekilde sıraladı.

İşte sertifikalı otel olabilme şartları:

Misafirlerin Tesise girişte temassız ateş ölçümü yapılacak. Talep edilmesi halinde misafirlere verilmek üzere maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman bulundurulacak.

Misafirlerin 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, kronik rahatsızlıklarının ve Covid19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirmeleri yazılı olarak alınacak. Covid19 tedbirleri ile ilgili yazılı bilgilendirme formu imza karşılığı verilecek.

Yemek salonu, toplantı salonu, lobi ve resepsiyon alanı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenecek. Yer işaretleri ve uyarıcı tabela ve yazılarla sosyal mesafe ve hijyen uyarıları yapılacak.

Otel bünyesindeki tüm departman çalışanlarına Hijyen ve Dezenfeksiyon ile Sosyal Mesafe konusunda etkin çalışma yürütmeleri konusunda eğitimler verilecek.

Odalardaki ve diğer kapalı ünitelerdeki camlar günlük temizlik ve dezenfektasyon sırasında açılarak; temizlik sonrasında en az 1 saat havalandırılacak.

Eğitimli ve hijyen sertifikalı personeller maske ve eldiven giyerek temizlik ve dezenfekte işlemlerini yapacak. Odalarda misafirlere özel tek kullanımlık ürünler temin edilecek.

Misafirlerin kullandığı nevresim, çarşaf, havlu ürünlerinin katlanması sırasında çırpma ve silkeleme işlemi yapılmayarak, toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek.

Sık dokunulan yüzeylerin, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliği sterilizasyonu periyodik olarak yapılıp kayıt altına alınacak. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra sulandırılmış çamaşır suyu ve klor tablet kullanılacak.

Resepsiyon işlemleri sırasında ve kapalı alanlarda Güvenli Sosyal Mesafe düzenlemesi için işaretlemeler yapılarak önlemler alınacak.

Resepsiyon bölümünde oda kartı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazası sağlanacak.

Tesislerdeki tüm havalandırma sistemlerinin filtre ve sterilizasyon işlemleri periyodik olarak kontrol edilecek

Restoranlarda yerleşim planı, masalar arası 1,5 metre şekilde mesafeli olacak şekilde ayarlanacak.

Masalar, bir sandalyenin arkasından başka bir sandalyenin arkasına kadar olan mesafenin 1 m’den fazla olacağı ve misafirlerin en az 1 m mesafeden birbirlerine bakacakları şekilde düzenlenecek.

Yemek masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünlerle temizlikleri her müşterinin kullanımı sonrasında yapılıp, masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik ve peçetelik bulundurulacak

Yiyeceklerle temas kurulmaması adına açık büfede bulunan yiyecekler önlemler dahilinde hijyen eğitimli ve sertifikalı personel tarafından servis edilecek.

Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği sağlanarak mutfaklarda oluşturulan temizlik ve hijyen protokolü uygulamaları kayıt altında tutulacak.

Açık Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri periyodik olarak yapılıp kayıt altına alınacak. Şezlongların arası sosyal mesafe kurallarına uygun ölçüde düzenlenecek.

Eğitimli personel kontrolünde havuzların kullanımı sırasında gerekli sosyal mesafe kurallarına uyulması hakkında bilgilendirmeler ve kontroller sağlanacak.

Spor salonlarının giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırılıp, her kullanım sonrası tüm ekipmanlar dezenfekte edilecek.

Spa içinde uygun hava kalitesi sağlanmış, nem oranı kontrol altına tutulup kese, sabun, duş jeli, şampuan vb malzemeler tek kullanımlık olacak.

Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanların misafirler tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılacak. Kullanımlar rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak yapılacak.

Otel bünyesinde gıda ürünlerinin tedariği ve üretimini yapan birimlere, geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanları, mal getiren şoförler vb. kişilerin, işletme çalışanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması, sosyal mesafe kuralı korunarak ve koruyucu ekipman kullanarak işlemlerini yapmaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak.

Covid-19 tedbirleri kapsamında alınacak önlemlerin takibi ve acil durumlarda müdahale edilmesi, sağlık ile ilgili konuların danışılması amacı ile 24 saat hizmet veren Sağlık personellerinin bulunduğu Sağlık destek masası oluşturulacak. Otel bünyesinde izolasyon odası olacak.

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