Turistik Doğu Ekspresi seferleri yeniden başlıyor

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Turistik Doğu Ekspresi’nin yeniden başlaması için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Kars’ta bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda ildeki turizm işletmecileriyle bir araya gelen eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Doğu Ekspresi’nin seferlerinin devam ettiğini, Turistik Doğu Ekspresi’nin de seferlerine yeniden başlaması için planlama yapıldığını kaydetti. Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Turistik Doğu Ekspresi’nin saferlerine başlama tarihini önümüzdeki günlerde açıklayacağını söyledi. Milletvekili Arslan, “Mevcut Doğu Ekspresi’nin her gün seferlerinin karşılıklı olarak devam edeceği konusunda en ufak bir sıkıntı yok. Bunu önceki gün de bakanımızı ziyaretimde tekrar teyit ettik. Gelelim bizim için önemli olan özellikle Turistik Doğu Ekspresi’ne, onu da bakanımızla konuştuk. İlgili bürokratlarla zaten uzun bir süredir konuşuyorduk. Hazırlıklarını yapıyorlar arkadaşlar, çok değil birkaç gün içerisinde bakanımız bizzat kendisi hangi tarih itibarı ile başlayacağını deklare edecek” dedi.

Arslan, “Şundan şüpheniz olmasın ki biz özellikle kış turizmini olumsuz etkilemeyecek bir tarihte başlatacağız. Bu bizler için ve sizler için çok önemli. Kış turizmi kapsamında gelecek misafirlerimiz açısından rezervasyonların iptaline sebep olmaması adına tarih deklare edilerek inşallah birkaç gün içerisinde açıklayacak. Muhtemeldir ki bir hafta sonra, önümüzdeki hafta yine bakanımızın kendisi bir takım açılışlar için Kars’a gelecek. Burada açıklamış olacak. Tekrar bu konuları konuşma şansı yakalayacağız. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Cümle şu; Turistik Doğu Ekspresi kış turizmini olumsuz etkilemeyecek şekilde başlayacak ve onun da tarihini birkaç gün içerisinde bakan bey bizzat açıklayacak. Onun için de kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili Arslan, toplantıda turizmcilerin sorunlarını dinledi. Arslan, sorunların çözümü noktasında ilgili yerlerle bağlantı kuracağını sözlerine ekledi.