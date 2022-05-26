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Turfanda karpuzun fiyatı değişmedi

Dünyanın en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da hasat başladı. Tarlada kilosu, 3 lira ile 3 lira 50 kuruştan satılan tescilli Adana karpuzunun geçen seneye göre fiyatı değişmedi.

Ekonomi 26.05.2022, 09:59
Turfanda karpuzun fiyatı değişmedi

Dünyanın en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da hasat başladı. Tarlada kilosu, 3 lira ile 3 lira 50 kuruştan satılan tescilli Adana karpuzunun geçen seneye göre fiyatı değişmedi.

Karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye’nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana’da ilk hasat heyecanı yaşandı. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzu, Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde hasat ediliyor.

Sabahın erken saatlerinde işçilerin tarlaya girdiği deniz kumunda yetişen karpuzlar toplanmaya, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına gönderilmeye başlandı. Kilosu şu anda 3 ile 3 buçuk liradan satılan karpuzda 650 bin ton rekolte bekleniyor.

2 sene önce Türk Patent ve Marka Kurumu’nca Adana karpuzuna verilen ‘Coğrafi İşaret Belgesi’nin de bu sene ihracatı arttırması bekleniyor. Kentte geçen seneye göre yüzde 20 oranında azalışla 90 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan ilk hasatlarda ortalama 4 ile 5 ton arasında verim alındı. Ovada yapılacak hasatlarda ise verimin 7 ile 10 ton arasında olması bekleniyor.

Fiyatı aynı kaldı

Tarlada kilogram fiyatı 3 ile 3 lira 50 kuruştan satılan tescilli Adana karpuzunun geçen seneki ilk hasada göre de fiyatı değişmedi. Çiftçinin ise fiyat ve verimden yüzü gülüyor.

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin son 2 senedir karpuzdan para kazanamadığını söyledi. Doğan, “Türkiye karpuz üretiminin yaklaşık yüzde 20-25’ini üreten Adana’da karpuz hasadı başladı. Son 2 sene karpuzdan çiftçimiz para kazanamayınca ekim alanları azaldı. Havaların da soğuk geçmesinden dolayı hasatta gecikmeler oldu. Önceleri Mayıs ayının başında hasat başlarken soğuk nedeniyle hasat yeni başladı” diye konuştu.

“Verim güzel”

Karpuzun yurt içi ve yurt dışına hasat edildiğini aktaran Mehmet Akın Doğan, “Karpuzda verimler güzel, ürünler hasat olgunluğuna erişti. Karpuzların bir kısmı iç piyasaya bir kısmı da yurt dışına ihraç edilecek. Polonya, Macaristan, Romanya ve Almanya gibi ülkelere gönderiliyor. Adana karpuzu bizim için olmazsa olmaz ürünlerden. Çünkü Adana karpuzu aroması, tadı ve kokusuyla bir marka. Diğer illerde yetişen karpuzlara göre çok farklı” dedi.

“Adana karpuzu piyasaya girdi”

Adana karpuzunun piyasaya girmesiyle yurt dışından karpuzun artık ülkeye gelmeyeceğini söyleyen Doğan, “Yurt dışından artık ülkemize karpuz girmeyecek. Adana karpuzu piyasaya girdi. Şuanda karpuzun kilogram fiyatı 3 lira ile 3 lira 50 kuruş arasında tarladan satılıyor. Şuan Karataş ilçesinde hasat yapılıyor ancak önümüzdeki günlerde Yüreğir ilçesinde de hasat başlayınca hem verim artacak hem de fiyatlar düşecek. Turfanda karpuzlardan dönüm başına 4 ile 5 ton arasında verim alınıyor. Ancak ovada 7 ile 10 ton arasında verim alınıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu sene turist bolluğuyla birlikte karpuzun tüketiminin çok olacağını ve çiftçiyle tüccarın yüzünün karpuzdan güleceğini söyledi.

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