Tur firmaları semt pazarına turist taşıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçenin iki büyük pazarından biri olan perşembe pazarına adeta turist yağdı.

Son 2 yıldır pandemi dolayısıyla zor günler geçiren Manavgat esnafının yüzü, turizm sezonunun açılmasıyla birlikte gülmeye başladı. Manavgat’ın iki büyük pazarından biri olan perşembe pazarı, sabahın erken saatlerinden itibaren turist akınına uğradı. Başta Side olmak üzere Çolaklı, Kumköy, Evrenseki, Gündoğdu, Kızılağaç ve Kızılot’ta bulunan otellerden pazara akın eden turistler, uzun bir aradan sonra esnafın yüzünü güldürdü. Bazı esnaflar turistleri ‘kuru kalabalık’ olarak nitelendirirken, esnafların büyük bölümü sezonun çok iyi başladığını, gelecek günlerin daha da iyi olacağından şüpheleri olmadığını dile getirdiler.