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Tur Assist’te üst düzey yeni yapılanma

ASİSTANS HİZMETLERİ ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN TUR ASSİST, YENİ BİR YAPILANMAYA GİTTİ VE FİNANS VE TEDARİK YÖNETİMİ İÇİN İKİ YENİ ATAMA GERÇEKLEŞTİRDİ. TEDARİK YÖNETİMİ DİREKTÖRLÜĞÜ GÖKTUĞ YAĞCIOĞLU

Ekonomi 09.11.2020, 11:26
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Tur Assist’te üst düzey yeni yapılanma

Asistans hizmetleri alanında faaliyet gösteren Tur Assist, yeni bir yapılanmaya gitti ve finans ve tedarik yönetimi için iki yeni atama gerçekleştirdi.

Sigorta, otomotiv ve finans başta olmak üzere pek çok sektördeki kurumun 11 milyonu aşkın müşterisine asistans hizmetleri sunan Tur Assist, pandemi sürecinin de etkisiyle dijitalleşme sürecini hızlandırdı. İnsan kaynakları yapısını bu doğrultuda yenileyen şirket, finans ve tedarik ağı yöneticiliği için iki yeni üst düzey atama gerçekleştirdi. Tur Assist’in yeni CFO’su Eren Çanakçı olurken, Tedarik Yönetimi Direktörlüğü görevine ise Göktuğ Yağcıoğlu atandı.

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