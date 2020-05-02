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TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından KAP'a yapılan açıklamada, korona virüs salgınının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verileceği ve 1 Temmuz'da üretimin yeninden başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından KAP'a yapılan açıklamada, korona virüs salgınının akaryakıt ürünleri talebi üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle 5 Mayıs tarihinde üretime ara verileceği ve 1 Temmuz'da üretimin yeninden başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 10:16
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TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeni ile TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “20 Nisan 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklaması ile tüm dünyada etkili olan Covid-19 salgınının akaryakıt ürün talebi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler doğrultusunda 2020 yılı için üretim miktarı beklentimizi aşağı yönlü revize ettiğimizi kamuya duyurmuştuk.

Bu çerçevede, iç ve dış piyasalarda devam eden genel ticari faaliyetlerin aksaması ve buna bağlı talepte meydana gelen azalış nedeniyle, İzmir Rafinerisinde üretimimiz geçici süreliğine kademeli olarak durdurulacaktır. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır” denildi.

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