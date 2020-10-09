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Tunceli’de çekirdek hasadı

TUNCELİ’DE İLK KEZ BİR GİRİŞİMCİ TARAFINDAN 500 DEKARLIK ALANDA EKİLEN AY ÇEKİRDEĞİNİN HASADI BAŞLADI. HASATTAN 200 TON CİVARINDA ÇEREZLİK ÜRÜN BEKLENİRKEN PAKETLENECEK ÜRÜNLERİN İÇ PİYASAYA SÜRÜLMESİ AMAÇLANIYOR.

Ekonomi 09.10.2020, 10:12
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Tunceli’de çekirdek hasadı

Tunceli’de ilk kez bir girişimci tarafından bin 500 dekarlık alanda çerezlik çekirdek üretimi için ekilen ayçiçeğinin hasadı başlarken, yaklaşık 200 ton civarında ürün beklendiği belirtildi.

Tuncelili girişimci Bülent Açıkgöz, Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Ovası’nda bin 500 dekarlık alanda ilk defa çerezlik çekirdek üretimi için ayçiçeği ve kabak ekimi geçekleştirdi. Oldukça verimli olan topraklarda ekilen ürünlerin hasadı başlarken, 50’nin üzerinde kişiye de istihdam sağladı. Yaklaşık 200 ton civarında çerezlik ürün elde edilmesi beklenen hasatta ayçiçeklerinin öncelikle kafa kısmı kesilerek taneli bölümü makinelerden geçirilip ayıklanıyor. Daha sonra serilerek güneşte kurumaya bırakılan çekirdekler, makineler yardımıyla yeniden ayıklanıp, paketleniyor. Yakında zamanda paketleme işlemine geçilmesinin ardından çekirdeklerin satışa sunulacağı aktarıldı.

Bu yıl bin 500 dekarlık alanda ay çekirdeği ve kabak çekirdeği üretimi gerçekleştirdiklerini Girişimci Bülent Açıkgöz, “Şu an üretimin son aşaması olan hasattayız. Yaklaşık 50 kişilik işçiyle kesilen ürünler makine yardımıyla ayrılıyor. Burada kurutulduktan sonra ürünler paketlenip satışa sunulacak” dedi.

Üretimin her safhasında istihdam sağladıklarına vurgu yapan Açıkgöz, “Yaklaşık 50 kişi hasatta çalıştı. 40-50 kişi çapada, sulamada çalıştı. Üretim güzel bir şey. Her safhasında istihdam var. Biz ticaretle uğraşıyoruz ama tarımla da uğraşmayı seviyoruz. İstihdam yapmayı seviyoruz. Bu yıl 60-70 kişiyi 3 ay boyunca istihdam ettim. Hem verim olarak hem kalite olarak çok kaliteli bir ürün elde ettik. Bunda toprakların temiz ve pırıl pırıl olmasının payı büyük. Ürünümüz hem görüntü hem de doluluk olarak çok lezzetli. Çok yakında sofralara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Hasatta çalışan işçilerin çavuşluğunu yapan Serdal Mavidemir de, “Burada ekmek paramızı kazanıyoruz. Ailecek burada çalışıyoruz. Şu anda patosa vuruyoruz. Yaz da olsa kış da olsa Allah razı olsun patronlarımızdan bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Biz de evimize ekmek parası götürüyoruz” şeklinde konuştu.

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