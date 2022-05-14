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TÜMOSAN’ın odağında yüzde yüz yerli ve milli teknoloji var

Yerli motor ve transmisyon entegrasyonu ile traktör üretimi yapan TÜMOSAN, 2022 yılının ilk çeyreğine ait verilere göre pazarda yaşanan daralmalara rağmen pazar payını 2021 yılının ilk üç ayına göre artırdı. Ürettiği yerli motorların gücüyle de rakiplerine göre avantaj sağlayan TÜMOSAN, özellikle pandemiyle birlikte öneminin altı bir kez daha çizilen yerli ve milli tarımın en büyük destekçisi olarak yoluna devam ediyor.

Ekonomi 14.05.2022, 11:08
TÜMOSAN’ın odağında yüzde yüz yerli ve milli teknoloji var

Yerli motor ve transmisyon entegrasyonu ile traktör üretimi yapan TÜMOSAN, 2022 yılının ilk çeyreğine ait verilere göre pazarda yaşanan daralmalara rağmen pazar payını 2021 yılının ilk üç ayına göre artırdı. Ürettiği yerli motorların gücüyle de rakiplerine göre avantaj sağlayan TÜMOSAN, özellikle pandemiyle birlikte öneminin altı bir kez daha çizilen yerli ve milli tarımın en büyük destekçisi olarak yoluna devam ediyor.

Yıllık 75 bin adet motor ve 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “TÜMOSAN olarak kendi üretim hatlarını geliştiren ve farklı çalışmalarla üretimimizin gelişmesine yardımcı olan, üretim kaynaklarını yüksek tutan profesyonel üretim ekibine sahibiz. Profesyonel ekibimizin çalışmaları sonucunda çok sayıda optimize edilmiş insansız aracımız bize üretimde yardımcı oluyor. Üretimimizi günden güne geliştirerek verimlilik çalışmalarını başarıyla uygulayan bir firmayız” dedi.

“Geleneksel çizgi, yüksek donanım"

Halim Tosun, "4 silindirli olarak uzun yıllardır çiftçilerle buluşan 8000 ve 8100 serisi ailesine 3 silindirli olarak 8065, 8165 ve 8170 modelleri de ekledik. Klasik ve modern dizayna sahip 3 silindirli model seçenekleri ile çiftçilerin her ihtiyacını karşılamaya yönelik ürün gamını arttırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yılın sonlarında üreticilerin istekleri doğrultusunda piyasaya çıkardığımız yeni kabin ve donanıma sahip tarlaların vazgeçilmez klasiği 8000 serisinin 8005 modelini de çiftçilerimizin beğenisine sunduk. Çiftçilerin klasik dizayna sahip traktör modellerine olan ilgisi karşısında geleneksel çizgiler ile yüksek donanımı buluşturmaya devam ediyoruz“ dedi.

Bahçe ile dost 52L serisi

Son yıllarda pazar beklentileri bahçe grubu ürünlerinde 4 silindirli motora sahip traktör modellerine yoğunlaşılması ile birlikte TÜMOSAN, bahçe grubu ürün gamına 52L serisini dahil ederek yeni bir soluk getirdi. 52L serisi güçlü ve verimli TÜMOSAN motoru, 3 ve 4 silindirli seçenekleri ile çiftçilerin beğenisine sunuldu. Marka, yeni 4 silindirli bahçe grubu 52L serisi traktör modelleri ürün gamında yerini aldı.

“Türk mühendislerinin yeni imzası: TÜMOSAN 81 Premium”

81 Premium serisini Türk mühendislerinin imzasıyla Konya’da üreten TÜMOSAN, 81.100 ve 81.110 modelleri ile ürünlerini çiftçilerin beğenisine sundu. Ürünle ilgili bilgi veren Halim Tosun, ”TÜMOSAN motorlu 95 ve 105 HP motor gücü seçenekleri ve 16 ileri-16 geri Hi-Lo vites seçeneğine sahip TÜMOSAN transmisyonu ile 81 Premium serisi aynı zamanda standart olarak sunulan PowerShuttle ve vites kolu üzerinden vites değişimine imkan veren el debriyajı ile çiftçilerin kullanımını kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. 4 bin kilogram kaldırma kapasitesi, 6 adet hidrolik çıkış ve standart olarak sunulan hidrolik orta kol ile beraber elektronik çeki kontrol sistemine sahip olan 81 Premium serisi, yüksek donanıma sahip 4wd ve kabin klimalı model seçenekleri ile Konya Tarım Fuarı’nda çiftçiler tarafından yoğun ilgi gördü” ifadelerini kullandı.

Türk çiftçisinin yanında olduklarını belirten Halim Tosun, "Yerli ve milli üretim politikasıyla Ar-Ge çalışmalarımıza tüm hızımızla ve motivasyonumuzla devam ediyoruz. Ülkemizin zengin topraklarının farkındayız. Yüzde yüz yerli ve milli traktörlerimizle ve gelecek dönem çalışmalarımızla da ülkemizin milli kalkınma hamlesine desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yalnızca Türkiye’de değil dünyada da isimlerini gururla duyurduklarını belirten Tosun, “Şu anda 32 yurtdışı satış noktamız ile öncelikle Balkan ülkeleri, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere yoğun talep alıyoruz. Orta Doğu ve Afrika’daki pazarımız büyürken diğer kıtalarda da satış hacmimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda yurtdışı pazarlama faaliyetlerimizin artmasıyla birlikte dünya çiftçilerinin de gücünü hissedeceği motor ve traktörlerimizle adımızdan sıkça söz ettireceğiz” açıklamasında bulundu.

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