Tüm gözler aynı anda FED ve Türk lirasına çevrildi!

ABD’de, 41 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin kullandıkları ton şahinleşmeye devam ediyor. Bank martta politika faizini 25 baz puan arttırmış ve devamının geleceğinin mesajını vermişti.

Washington D.C.’ dekiyle birlikte Fed’i oluşturan 12 bölgesel merkez bankasından biri olan St. Louis Fed Başkanı Bullard dünkü açıklamasında, bankanın enflasyonu kontrol altına alması gerektiğini kaydederek, piyasaları bozmak istemediklerini ama hızlı hareket edilmesinin uygun olacağını belirtti.

Faiz artışı için temel durumun herhangi bir toplantıda 50 baz puandan fazlası olmadığını aktaran Bullard, “75 baz puanlık bir artışı göz ardı etmeyeceğim, bu imkansız değil. Ancak temel durum bu değil” dedi. Bullard, Fed’in resesyona girmeden enflasyonu kontrol edebileceğine işaret ederek, Ukrayna’daki savaşın kötüleşmesi halinde ABD’nin para politikasını etkileyebileceğini aktardı.

Bullard’ın açıklamalarıyla ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,88’le Aralık 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, Fed’in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına yüzde 91 ihtimal veriliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), daha önce Türkiye’nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülkeleri, Fed’in faiz artışlarına karşı uyarmış, bu durumun sermaye çıkışlarını ve yerel para birimlerindeki kaybı hızlandırabileceğini vurgulamıştı.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son bir, üç ve beş yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi.

TL’nin sadece 2021 yılındaki kaybı yüzde 45’in üstünde. Yılbaşından bu yanaki kayıpsa yaklaşık yüzde 10. (Haber 3)