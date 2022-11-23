Tüm dünyanın gözünü çevirdiği Black Friday döneminde bunlara dikkat

Her yıl kasım ayının son haftası tüm dünyada Black Friday indirimleri gerçekleşiyor. Brandok Reklam Ajansı ve Ahmet Balat Akademi Kurucu Ortağı Ahmet Balat, Türkiye’de "Şahane Cuma", "Efsane Cuma" gibi isimlerle adlandırılan bu indirimler ile ilgili merak edilenlerini açıkladı.

Her yıl kasım ayının son haftası tüm dünyada büyük yankı uyandıran Black Friday heyecanı bu yıl da başladı. Türkiye’de “Şahane Cuma”, “Efsane Cuma” gibi isimlerle adlandırılan bu dönemin tam olarak neyi ifade ettiği, ne olduğu, indirimlerin gerçek olup olmadığı ve bu dönemde ürün satın alan kullanıcıların nerelere dikkat etmesi gerektiğini Brandok Reklam Ajansı ve Ahmet Balat Akademi Kurucu Ortağı Ahmet Balat tüm merak edilenleriyle yanıtladı. Ürünün satın alınacağı web sitesinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Balat, karşılaştırmak için başka sitelerdeki fiyatlara da bakılması gerektiğini söyledi. Kullanıcı yorumlarına bakılmasının faydasına değinen Ahmet Balat, ürünün teslim tarihinin de göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Öte yandan, indirimin gerçek olduğunu anlayabilmek için ürünün geçmiş fiyatlarına bakılmasının da önemine vurgu yapan Balat, indirim kodlarını kullanmayı unutmamaları konusunda da tüketicileri uyardı.

“Dünyanın her yerinde ‘İndirim Günleri’ şeklinde kutlanıyor”

Tüm dünyada büyük yankı uyandıran Black Friday’in öncelikle ne olduğu ve nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgiler veren Ahmet Balat, “Black Friday aslında ABD’de Şükran Günü’nden sonraki ilk cuma günü için kullanılan bir gün. 1932 yılından beri Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olan bu güne Kara Cuma denmesinin aslında ilginç bir hikayesi var. ABD’de Noel sezonu alışverişleri Şükran Günü sonrasındaki ilk cuma günü başlıyor. Her yıl bu cuma günlerinde ABD’de insanlar alışveriş yapıyorlar. Tıpkı bizim dini bayramlarımız öncesindeki Arife Günü gibi. Arife Günü bizde 1 gün sürüyor onlarda ise neredeyse 1 ayı buluyor. Bu cuma gününe Kara Cuma denmesinin sebebi ise şu; 1961 yılında Philadelpihia’da alışveriş esnasında ciddi bir yoğunluk oluyor ve izdiham yaşanıyor. O gün birçok insanın maalesef ezilerek hayatını kaybetmesi, trafik kazalarının yaşanması ve birçok insanın da yaralanmasından ötürü ABD’de bu Cuma gününe Black Friday deniyor. Black Friday sadece ABD’de değil günümüzde neredeyse dünyanın her yerinde indirim günleri şeklinde kutlanıyor. Bu günlerde mağazalar yılın en büyük indirimlerini yaparak kullanıcılara ciddi fırsatlar sunabiliyor” diye konuştu.

“Ürünü alacağınız sitenin güvenli olduğuna dikkat edin”

Black Friday döneminde Türkiye’de neredeyse tüm markaların indirim yaptığı fakat indirimin gerçek olmayabileceği yönünde tüketicileri uyaran Balat, “Bir ürün satın alırken o ürünü satın alacağınız web sitesinin güvenli bir site olduğuna mutlaka dikkat edin. SSL Sertifikası ve güven damgalarına mutlaka bakın. Aynı zamanda o platform ile ilgili Google’da kullanıcı deneyimlerini araştırın” dedi.

“Karşılaştırma sitelerine mutlaka göz atın”

Tek bir web sitesine bağlı kalmadan ürünün mutlaka başka sitelerdeki fiyatlarına da bakılması gerektiğini söyleyen Ahmet Balat, “Bir ürünü birden fazla web sitesi satıyor olabilir. Aynı ürün, aynı marka farklı fiyatlarda olabilir. Dolayısıyla karşılaştırma sitelerinde satın almak istediğiniz ürünü karşılaştırarak o ürünü daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Tek bir web sitesine bağımlı kalmayın” ifadelerini kullandı.

Kullanıcı yorumları ve ürünün teslim tarihi önemli

Kullanıcı yorumlarının ve ürünün teslim tarihinin önemine vurgu yapan Balat, “Eğer ki bir e-ticaret pazaryerinden alışveriş yapıyorsanız mutlaka o ürünü satın alan kişilerin yorumlarını okuyun. Black Friday döneminde teslimatta gecikmeler olabiliyor. Eğer ki satın alacağınız ürünün aciliyeti bulunuyorsa ürünün teslim tarihine mutlaka dikkat edin” dedi.

“Ürünün geçmişteki fiyatlarına bakın”

İndirimin gerçekliğini anlamak konusunda geçmiş fiyatlarına bakmanın önemine değinen Ahmet Balat, "Sahte indirimlere karşı alınabilecek en iyi önlemlerden birisi ürünün geçmiş fiyatlarını incelemektir. Özellikle e-ticaret pazaryerlerinde ürünün geçmiş dönemdeki fiyatlarını inceleyerek karşılaştırmalar yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"İndirim kodlarını kullanmayı unutmayın"

İndirim kodlarının unutulmaması gerektiğinin altını çizen Balat, "Bu dönemde birçok web sitesi indirim kodları sunarak indirimler yapıyor. Ancak kodlar satın alma sürecinin son aşamasında kullanılabildiği için kullanıcılar kodu kullanmadan ürünü indirimsiz haliyle satın alabiliyor. Dolayısıyla indirim kodlarını kullanmayı unutmayın" sözlerine ekledi.