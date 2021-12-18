Tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi...

Bildiğiniz üzere son haftalarda TL hızlı bir şekilde değer kaybediyor ve özellikle son birkaç gün içerisinde daha da hızlı bir şekilde değer kaybetti. Bu kaybın fiyatlara yansıyacağını biliyorduk ancak bu sefer Apple hızlı davrandı.

Şu anda Apple Store üzerinde kılıf gibi daha küçük ürünlerden tutun da Mac gibi büyük cihazlara kadar her şey ciddi bir oranda zamlanmış durumda. Özellikle fiyatlara baktığımızda iPhone 13 Pro Max'in 1TB'lık versiyonunun 40 bin TL'nin üzerine çıktığını görebiliyoruz. Ayrıca iPhone 11 gibi eski bir modelin de 13.999 TL gibi yüksek bir ücrete satıldığını görüyoruz.

Dilerseniz tüm ürünlerin fiyatlarını Apple Store sayfasından inceleyebilirsiniz. Bazı öne çıkan ürünleri ve yeni fiyatlarını da aşağıda bulabilirsiniz.