Tüm Apple ürünlerine bir zam daha geldi...
Apple, TL’nin değersizleşmesi nedeniyle Türkiye’deki ürünlerine %50’ye varan zamlar yaptı.
Bildiğiniz üzere son haftalarda TL hızlı bir şekilde değer kaybediyor ve özellikle son birkaç gün içerisinde daha da hızlı bir şekilde değer kaybetti. Bu kaybın fiyatlara yansıyacağını biliyorduk ancak bu sefer Apple hızlı davrandı.
Şu anda Apple Store üzerinde kılıf gibi daha küçük ürünlerden tutun da Mac gibi büyük cihazlara kadar her şey ciddi bir oranda zamlanmış durumda. Özellikle fiyatlara baktığımızda iPhone 13 Pro Max'in 1TB'lık versiyonunun 40 bin TL'nin üzerine çıktığını görebiliyoruz. Ayrıca iPhone 11 gibi eski bir modelin de 13.999 TL gibi yüksek bir ücrete satıldığını görüyoruz.
Dilerseniz tüm ürünlerin fiyatlarını Apple Store sayfasından inceleyebilirsiniz. Bazı öne çıkan ürünleri ve yeni fiyatlarını da aşağıda bulabilirsiniz.
- iPhone 13 Pro Max 128GB - 31.999 TL
- iPhone 13 128 GB - 21.499 TL
- iPhone 12 64 GB - 19.499 TL
- 13 inç MacBook Air Başlangıç Fiyatı - 19.999 TL
- iMac Başlangıç Fiyatı - 34.999 TL
- Yeni MacBook Pro 16 inç Başlangıç Fiyatı - 49.999 TL
- iPad Pro Başlangıç Fiyatı - 16.499 TL
- iPad Air Başlangıç Fiyatı - 11.999 TL
- Apple Watch Series 7 Başlangıç Fiyatı - 7.999 TL
- AirPods (3. nesil) - 3.499,00 TL