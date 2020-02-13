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Tüketiciyi aldatan firmalara 7.5 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı e-ticaret yoluyla hak ihlali yapan ve tüketiciyi aldatıcı reklam yapan 201 firmaya toplam 7 milyon 478 bin TL para cezası kesti.

Tüketiciyi aldatan firmalara 7.5 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı e-ticaret yoluyla hak ihlali yapan ve tüketiciyi aldatıcı reklam yapan 201 firmaya toplam 7 milyon 478 bin TL para cezası kesti.

13 Şubat 2020 Perşembe 12:02
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Tüketiciyi aldatan firmalara 7.5 milyon lira ceza kesildi

İnternet ve sosyal medya üzerinden yapılan e-ticaret ile telefon hatları üzerinden gerçekleştirilen mesafeli satışlar giderek yaygınlaşırken bir yandan da tüketici mağduriyetlerini beraberinde getiriyor.

İnternet üzerinden alışveriş yapanların şikayetleri; cayma hakkının kullandırılmaması, malın veya hizmetin süresi içinde teslim edilmemesi, cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç yapılmaması ya da zamanında yapılmaması, taahhüt edilen maldan farklı bir mal gönderilmesi konularında yoğunlaşıyor.

Bu konuda yaşanan tüketici mağduriyetlerini CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a sordu. CHP’li Sümer’in önergesini yanıtlayan Bakan Pekcan’ın verdiği bilgiye göre, 2019 yılında sosyal medya dahil olmak üzere internette tüketiciyi aldatıcı reklam yapan 201 firmaya toplam 7 milyon 478 bin TL para cezası kesildi.


E-ticaret siteleri üzerinden yapılan satışlarda meydana gelen tüketici mağduriyetlerini önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirildiğini belirten Pekcan’ın verdiği bilgiye göre; Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da yer alan mesafeli sözleşmeler düzenlemesi kapsamında geçtiğimiz yıl 9 firmaya, 8 milyon 183 bin 292 lira idari para cezası uygulandı. Pekcan, internet sitelerinde yeralan tanıtım ve reklamlar da dahil olmak üzere tüm mecralarda yayınlanan reklamların denetimi görevinin Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Reklam Kurulu Başkanlığı’na verildiğini kaydetti. Pekcan, internet sitesi üzerinden yapılan ürünlere ilişkin reklamlarda tüketicileri yanıltıcı ya da mevzuata uyun olmayan unsurların tespiti halinde Reklam Kurulu tarafından bu reklamlara durdurma cezası ve idari para cezası uygulandığı bilgisini verdi.

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