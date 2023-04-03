Tüketiciler markalardan çevre dostu yaklaşımlar bekliyor

Tüketiciler üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen verilere göre markaların daha çok çevre dostu ürünler üretmeleri bekleniyor.

Türkiye genelinde 727 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları dikkat çeken sonuçlar verdi. Araştırma çevresel, finansal ve toplumsal sorunların en azından bir kısmını çözme yükümlülüğünün kurumlar tarafından üstlenilmesine dair beklentiler olduğunu gösterdi.

Marjinal Porter Novelli 30. yıldönümünde, tüketicilere anında ve doğal deneyim anlarında erişebilen, teknoloji merkezli çözümler sunan bir tüketici araştırması şirketiyle birlikte yürüttüğü araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada ‘Şirketlerin/markaların çevresel sürdürülebilirlik konusunda bir bakış açısına sahip olmaları gerektiğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna yüzde 99 oranında ‘evet’ diyen katılımcılar, ‘Şirketlerin/markaların alacağı önlemlerin çevreyi koruma konusuna etki edeceğini düşünüyor musunuz?’ sorusuna da yüzde 85 oranında ‘evet’ cevabını verdi.

‘Sıklıkla satın aldığınız veya kullandığınız markaların çevre-dostu olup olmadığı hakkında bilginiz var mı?’ sorusuna ‘Genellikle bir fikrim olur’ diyenler yüzde 48 iken, ‘Bu konuda yeterince bilgilendirme yapılmadığını düşünüyorum’ diyenlerin oranı ise yüzde 35 oldu.

Rapor, tüketicilerin kendi değerleri ile markalar arasında kurduğu bağa dair de ipuçları veriyor. ‘Bir ürün/hizmet satın alırken kendi değerleriniz ile örtüşen bir marka olması sizin için ne kadar önemlidir?’ sorusuna yüzde 45 olumlu cevap veriyor. ‘Markalar daha çevre dostu ürünler üretmelidir’ diyen katılımcıların oranı ise yüzde 66 olarak saptandı.

Bu doğrultuda katılımcıların satın alma kararlarında çevresel sürdürülebilirliğe de önem verildiği görülüyor. ‘Fiyatı daha yüksek bile olsa üretiminde daha az atık yaratan ürünü satın alırım’ cevabını verenlerin oranı yüzde 75 olarak dikkat çekiyor.