Tüketici Matrah Düzenlemesinin Geliştirilmesini İstiyor

arabam.com’un gerçekleştirdiği araştırmada katılımcıların %63,7’si araç almayı düşünüyor, katılımcıların %36,3’ü ise araç almayı düşünmüyor. Araştırmaya dahil olanların %70,3’ü de matrah düzenlemesi hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiriyor.

Yanıtlayıcılara “bu düzenleme sizi araç almaya teşvik ediyor mu?” sorusu sorulduğunda yanıtlayıcıların %54,2’si evet yanıtını verirken, %45,8’si hayır yanıtını veriyor.

Araştırmaya dahil olanlara matrah düzenlemesi ile ilgili ne düşündükleri sorulduğunda da yanıtlayıcıların %35,2’si düzenlemeyi olumlu bulduğunu belirtiyor. Yanıtlayıcıların %45,9’u olumlu ancak yetersiz bulduğunu, %18,9’u ise olumsuz bulduğunu söylüyor.

Araştırma katılımcılarına hangi fiyat aralıklarındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istedikleri sorulduğunda yanıtlayıcıların %77,5’i 600.000 TL – 800.000 TL aralığındaki araçlar için de düzenleme gelmesini istediğini belirtiyor. Katılımcıların %11’i 8001.000 TL – 1.000.000 TL aralığındaki araçlar için, %6,2’si 1.000.001 TL – 1.200.00 TL aralığındaki araçlar için, %5,3’ü 1.200.000 TL üstü araçlar için düzenleme istediğini söylüyor.