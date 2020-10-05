Tüketici kredilerinde geçtiğimiz 5 ay içinde %28,7 büyüme gerçekleşti

Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana HangiKredi verilerine göre internetten yapılan kredi araştırmalarında yaşanan artış, bir önceki yılla kıyaslandığında %7kadar yükseldi. Yine HangiKredi verilerine göre, internette yapılan kredi aramalarında Covid 19 dönemini kapsayan Nisan-Ağustos aylarında bir önceki döneme göre ihtiyaç kredisi ve konut kredisinde 2.5 kat, taşıt kredisinde ise 3.5 kat artış yaşandı.

Krediye Alırken nelere dikkat etmeli?

Krediler, özellikle yüksek tutarlı satın almalar konusunda işimizi kolaylaştırsa da ödenmeme durumunda tüketiciler için büyük sıkıntılara yol açıyor. Destek Paketi kapsamında verilen 6 ay ertelemeli krediler için ödeme döneminin geldiği bu günlerde, tüketiciler geri ödemelerle ilgili sıkıntı yaşayabiliyor. Tam bu noktada kredi hesaplama ve karşılaştırma sitesi HangiKredi’nin CEO’su Oray Durmazoğlu’ndan tüketicilere bir çağrı var: Akılcı Kredi Kullanımı için dört maddeye dikkat edin “HangiKredi olarak kullanıcılarımızın en avantajlı krediye en hızlı ve güvenli şekilde başvurmalarını sağlarken bu konuda bilinçli hareket etmelerini de sağlamaya çalışıyoruz. Genel olarak yanlış kredi kullanımı tüketicilerin başına kredi notunun düşmesi, yasal takip ve haciz gibi sorunlar açsa da özellikle pandemi döneminin telaşı ile pek çok tüketici krediye yöneldi. Biz bu noktada kullanıcılarımıza 4 adımdan oluşan Akılcı Kredi Kullanımı’nı öneriyoruz ve diyoruz ki:

Gerçekten ihtiyacınız varsa kredi kullanın,

Aylık gelir gider dengenize göre taksit belirleyin,

Kısa vadeli kredi çekin,

Borcunuzu eksiksiz ve zamanında ödeyin!

Pandeminin başlangıcından bu yana batık kredi riskinin arttığını dile getiren Durmazoğlu “İçinde bulunduğumuz bu belirsiz süreçte kredi talebinizi mutlaka birkaç kez gözden geçirin ve gerçekten ihtiyacınız yoksa kullanmayın” önerisinde bulundu. Durmazoğlu sözlerine şu şekilde devam etti “Kredi ödemelerini aksatmak, maaşın haczedilmesine kadar giden bir yolu açıyor. Bu nedenle kredi çekerken limitinize göre değil aylık ödeyebileceğiniz tutara göre kredi çekmeye çalışın. Uzun vadeler aylık taksit tutarını düşürse de ödeyeceğiniz toplam ödeme miktarını artıracağından mümkün olan en kısa vadeyi tercih edin ve her şeyden önemlisi yasal süreçle karşılaşmamak ve gerçekten ihtiyacınız olan her an kredi çekebilmek için borcunuzu eksiksiz ve zamanında ödeyin.”