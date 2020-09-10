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Tüketici Konseyinin 24’üncü toplantısı gerçekleştirildi

TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE HER YIL DÜZENLENEN TÜKETİCİ KONSEYİ’NİN 24’ÜNCÜSÜ, TİCARET BAKAN YARDIMCISI SEZAİ UÇARMAK BAŞKANLIĞINDA, KONSEY DELEGELERİNİN KATILIMIYLA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ekonomi 10.09.2020, 16:06
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Tüketici Konseyinin 24’üncü toplantısı gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce her yıl düzenlenen Tüketici Konseyi’nin 24’üncüsü, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak başkanlığında Konsey delegelerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Tüketici Konseyinin toplantısına tüketici örgütleri temsilcileri, memur, işçi, esnaf, işveren sendikaları konfederasyonları, meslek ve ticaret odaları birlikleri ile Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Covid-19 tedbirleri altında gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Tüketici Konseyinin 23 yıldır toplandığını, Konseyde alınan kararların Bakanlıkça yakından takip edildiğini ve çalışmalarda yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti. Pandemi süreciyle tüketicilerin beklenti ve alışveriş tercihleri dahil olmak üzere piyasa aktörlerinin alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Uçarmak, bu süreçte Bakanlık olarak gerek reklam, devre tatil, paket tur ve elektronik ticaret alanlarında, gerekse oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluyla önemli çalışmaların bulunduğunu ifade etti. Tüketicilerin korunmasının gümrüklerin, iç ve dış ticaretin düzenlenmesi gibi piyasa koşullarının sağlıklı işlemesiyle de yakından ilgili olduğunu vurgulayan Uçarmak, 24’üncü Tüketici Konseyinde tüketiciler açısından önemli güncel konuların tartışılmasının beklediğini belirterek, bu kapsamda Konseyin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Genel Müdürlüğün 2019 yılı faaliyetleri hakkında Konsey üyelerine bilgi vererek, korona virüs salgınıyla birlikte tüketicilerin davranış kalıplarında değişiklikler meydana geldiğini, Konseyin bu konuların ele alınması açısından oldukça önemli olduğu ifade etti.

Tüketici Konseyi toplantısı iki bölümden oluştu. Toplantının ilk bölümünde tüketici dernekleri temsilcileri güncel tüketici sorunlarından bahsetti. Ardından Konsey delegelerine çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi. İkinci bölümde ise ‘Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Düzenlemesi’, ‘Pandemi Dönemi Tüketici Sorunları’ ve ‘Tüketici Konseyinin Etkinliğinin Artırılması ve Düzenleyici Kurumlarda Tüketici Temsiliyetinin Sağlanması’ başlıklı konularda çalıştay grupları oluşturularak, gerçekleştirilen bu çalıştayların sonuçları Konseye sunuldu. Çalıştay sonuçlarına ilişkin genel bir değerlendirme yapılmasının ardından delegeler tarafından 24’üncü Tüketici Konseyi’nin kararları oluşturuldu.

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