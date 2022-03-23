Tüketici güveni arttı

Tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı; Şubat ayında 71,2 olan endeks, Mart ayında 72,5 oldu.