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Tüketici güveni Ağustos ayında arttı

Tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı

Ekonomi 23.08.2022, 10:02 23.08.2022, 10:11
Tüketici güveni Ağustos ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu.

Tüketici güven endeksi nedir?

Tüketici güven endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçülmesini amaçlayan bir göstergedir ve Türkiye İstatistik Kurumu ile T.C. Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirlenir.

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