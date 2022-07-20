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Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 arttı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

Ekonomi 20.07.2022, 10:07
Tüketici güven endeksi yüzde 7,4 arttı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,4 oranında arttı; Haziran ayında 63,4 olan endeks, Temmuz ayında 68 oldu.

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