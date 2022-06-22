Tüketici güven endeksi yüzde 6,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu.

Endeksin alt kırılımlarında en büyük düşük hanenin maddi durum beklentisinde gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 66,5 seviyesinden 59,9'a geriledi ve mayıs ayına göre yüzde 10'luk düşüş yaşandı.