Tüketici Güven Endeksi tarihi düşük seviyesine indi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı; Ekim ayında 76,8 olan endeks, Kasım ayında 71,1 oldu.

Böylece Endeks verilerinin tutulmaya başlandığı 2004 yılından bu yana en düşük seviye görüldü. Daha önce 2009 yılı Ocak ayında 74,4 puan ile en düşük seviye görülmüştü.