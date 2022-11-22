Tüketici güven endeksi 76,6 oldu

Tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 oranında arttı; Ekim ayında 76,2 olan endeks, Kasım ayında 76,6 oldu.