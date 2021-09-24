TÜKDES’ten "Mesafeli sözleşmelerde teyit onaylı ödeme” önerisi

İnternet alışveriş sitesi üzerinden yapılan vurgunları değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Merkez Çözüm Merkezi Başkanı Av. Merve Sevim Özcan "Mesafeli satış sözleşmelerinde; satın alınan ürünün teslimi anıda; bankacılık işlemine verilen onay sonrası ödeme internet sitesinin/sepetin hesabına geçmelidir" diye belirtti

Özcan, kolaylığı, bazı durumlarda fiyat uygunluğu, salgın hastalık ve teknolojik alt yapının gelişmesi gibi sebeplerle internetten Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğine göre yapılan alışveriş her geçen gün arttığını anlattı. Ancak, internet ortamında satış yapan her satıcı iyi niyetli olmadığını, bu durumun zaman zaman mağduriyete sebep olduğunu ifade eden Av. Merve Sevim Özcan, “Sipariş edilen ürün bazen gelmemekte/gönderilmemekte, yahut siparişten farklı ürün kargoya verilmektedir. Medya organlarına yansıyan haberlerden anlaşıldığı gibi; çok kaliteli ürünlere oltalama için çok düşük fiyatlar konulmakta kısa bir sürede tüketicilerden havaleler alınmakta, piyasa ile internet adresinden başka bağı olmayan nitelikli dolandırıcı yüklü vurgunlar yapmaktadır. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde yapılacak bir değişiklikle, tüketici sipariş sırasında havaleyi yapar, ancak ödeme bankanın hesap uhdesinde kalır ve siparişin teslimi anında eğer tüketici onay verirse ödeme satıcı veya sağlayıcıya aktarılabilir. Ticaret Bakanlığımızın, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde değişiklik yapması, bankaların ödeme sistem birimlerinin ve kargo teslim süreçlerinin; opsiyonlu/teyit onaylı hale getirilmesi tüketicilerin mağduriyetini ve kamunun işlem maliyetini azaltacaktır” diye kaydetti.

Tüketicinin internetten alışverişte güvencesi artacak

Av. Merve Sevim Özcan “Mesafeli satış sözleşmelerinde, satın alınan ürünün teslimi esnasında bankacılık işlemine verilen onay sonrası ödemenin internet sitesinin/sepetin hesabına geçmesi sonucunda, tüketicinin internetten alışverişte güvencesi artacak ve mesafeli sözleşme ile satış yapan satıcı ve sağlayıcıların cirosu yükselecektir” diye belirtti.