TÜİK: Türkiye 2’nci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) verilerini yayımladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının iktisadi faaliyete darbe vurduğu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21,7 büyüdü. Ancak milli gelir yılın ilk üç ayına göre sadece yüzde 0,9 arttı.

Bir önceki çeyreğe göre büyüme ise yüzde 0,9 oldu. Ana gruplara bakıldığında yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları 2021 yılı ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 22,9 arttı. Devletin nihai tüketim harcamalarında büyüme ise yüzde 4,2’de kaldı.

İkinci çeyrekte yatırımlar yıllık yüzde 20,3 arttı. İhracat, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 60, ithalat ise yüzde 19,2 büyüdü.

HİZMETLER SEKTÖRÜ LOKOMOTİF OLDU

Verilere göre yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda en yüksek büyüme performansına hizmetler sektörü imza attı. Buna göre hizmetler sektörü yüzde 45,8 büyüdü. Hizmetler sektörünü yüzde 40,5 büyümeyle sanayi takip etti.

İnşaatta büyüme yüzde 3,1 seviyesinde kalırken ve tarım, ormancılık ve balıkçılıkta ise yüzde 2,3 oldu. Finans ve sigorta faaliyetleri ise ikinci çeyrekte yüzde 22,7 daraldı.

TÜİK verilerine göre üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 52,4 artarak 1 trilyon 581 milyar 120 milyon TL oldu.

GSYH’nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla Amerikan Doları bazında 188 milyar 566 milyon olarak tahakkuk etti.