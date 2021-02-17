TÜİK'ten 'Benim Enflasyonum' uygulaması

TÜİK'in yeni başkanı Ahmed Kürşad Dosdoğru, TÜFE kapsamında herkesin kendi enflasyonu ölçebileceği bir veri seti oluşturmak üzere hazırlık yapıldığını duyurdu. Buna göre, dileyen kendi tüketimine ilişkin kalemlerden kolaylıkla kendi enflasyonunu hesaplayabilecek. Uygulamanın adı da 'Benim enflasyonum.'

"Başka alanlarda da danışma kurulları oluşturmayı planlıyoruz"

Dünya Gazetesi'nden Alaattin Aktaş'ın haberine göre; Enflasyonun en çok eleştiri alan veri olduğunu bildiklerini belirten Dosdoğru, "İki danışma kurulu kurduk. Bu kurullar çalışmaya başladı. Biz uluslararası metodolojiye göre veri üretiyoruz. Kendi başımıza çıkıp bunu izah etsek, konuya yakın olanlar ve iyi niyetli yaklaşanlar ikna olacak, bir kesim belki kısmen ikna olacak, bazıları ise hiç olmayacak. O yüzden danışma kurulları kuralım istedik. Akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan danışma kurulları… En çok eleştiri konusu olan verinin enflasyon olduğunu tabii ki biliyoruz. Zaten bu konuda daha önce kendi bünyemizde bir çalışma yaptık. Yöntem araştırmalar dairemiz TÜFE’yi bağımsız bir gözle baştan aşağı inceledi. İyileştirilmesi gereken alanları belirledi. Benzer incelemeyi şimdi danışma kurulundan talep edeceğiz" diye konuştu.

Uygulamayı en kısa sürede başlatmayı öngördüklerini söyleyen Dosdoğru, fiyat ve işgücü dışında zaman içinde başka alanlarda da danışma kurulları oluşturmayı düşündüklerini ve ilk aşamada bunların GSYH ve demografi alanlarında olabileceğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlığına Muhammed Cahit Şirin’in yerine başkan yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru önceki gün vekaleten atanmıştı.