TÜİK, sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı

Sanayi üretimi 2021 Aralık'ta yıllık yüzde 14.4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2021

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1.6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2021