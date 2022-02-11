TÜİK, sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı
TÜİK sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Aralık ayında yıllık sanayi üretimi yüzde 14,4 arttı.
Sanayi üretimi 2021 Aralık'ta yıllık yüzde 14.4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.
Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Aralık 2021
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1.6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.
Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Aralık 2021