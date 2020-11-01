TÜİK-ÖTS'ye göre Eylül'de dış ticaret açığı 4.78 milyar dolar

30.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:36

Özel ticaret sistemine (ÖTS) göre, Eylül'de dış ticaret açığı, yıllık bazda yüzde 129.4 artarak 2 milyar 84 milyon dolardan, 4 milyar 781 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; bu önemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 87.4'ten, yüzde 76.1'e geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, Eylül'de yıllık bazda yüzde 5.6 artarak 15 milyar 211 milyon dolara, ithalat yüzde 21.2 artarak 19 milyar 992 milyon dolara yükseldi.Özel ticaret sistemine göre ihracat, Ocak-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 10.9 azalarak 111 milyar 948 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 0.9 artarak 149 milyar 809 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 66.3 artarak 22 milyar 764 milyon dolardan, 37 milyar 860 milyon dolara yükseldi ve aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84.7'den, yüzde 74.7'ye geriledi.Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanıyor. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanıyor. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılıyor. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almıyor; yalnızca ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanıyor.

Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle üretilen dış ticaret istatistiklerinin ödemeler dengesi ve ulusal hesaplar gibi ekonomik istatistiklerde yapılan revizyonlara uyumlu hale getirilmesi amacıyla, Ocak 2020'den itibaren ayrıntılı olarak genel ticaret sistemine göre yayımlanıyor.