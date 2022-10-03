TÜİK Eylül Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 oldu



TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.



TÜFE değişim oranları (%), Eylül 2022

Eylül 2022 Eylül 2021 Eylül 2020 Bir önceki aya göre değişim oranı 3,08 1,25 0,97 Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı 52,40 13,04 8,33 Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı 83,45 19,58 11,75 On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı 59,91 16,42 11,47





Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2022



Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).







2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %74,63, aylık %2,74 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,92 olarak gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Eylül 2022