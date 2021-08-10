TÜİK'e göre işsizlik nasıl bu kadar düştü?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi işgücü verileri Haziran'da işsizliğin hızlı gerilediğine işaret ederken, aynı dönemde işgücündeki düşüş de soru işareti oluşturdu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Mayıs ayındaki tam kapanmayı takip eden ve ekonominin açıldığı Haziran ayında işsizlik bir önceki aya göre 2,5 puan düşüşle yüzde 10,6 oldu.

Haziran ayında açılma olduğu için beklendiği üzere ekonominin farklı sektörlerinde istihdam artışları gerçekleşti. Verilere göre Haziran'da ekonomide 602 bin istihdam artışı yaşandı. Hizmet sektörünün toparlanma ayında istihdam artışında ilk sırada 296 bin ile sanayinin yer alması dikkat çekti.

Haziran ayında hizmet sektöründeki istihdam artışı ise 136 binde kaldı. Hasat mevsimi dolayısıyla tarımdaki yoğun aktivite istihdam artışına da yansıdı ve tarım sektöründe 163 binlik yeni istihdam yaratıldı.

İşgücüne katılma oranındaki azalma dikkat çekti

Ekonominin açıldığı ayda verilerde istihdam artışı kaydedilirken, işsizlik oranının hesaplanmasında kullanılan diğer veri olan işgücündeki düşüş ise dikkat çekti.

Resmi verilere göre tam kapanmanın olduğu Mayıs ayında işgücü 331 bin azalırken, açılmanın başladığı Haziran ayında işgücü 222 bin düşüş kaydetti.

Ekonomistlerin değerlendirmelerine göre Haziran ayında istihdam artışı yanında işgücünde de artış olması bekleniyordu. Fakat verilerde işgücünde artış gerçekleşmemesi işsizlik oranında rekor düşüş getirdi.

Bloomberg HT yayınına katılan Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz, verilerdeki düşüşü şöyle değerlendirdi: Haziran’da güçlü bir istihdam artışı bekliyorduk ama bu kadar güçlü bir gerçekleşme beklemiyorduk. Benim beklentim işsizliğin yüzde 11’lerde olması yönündeydi. Mayıs’ta kapanmalar olduğu için Haziran ayında bir önceki aya göre istihdam artışı bekleniyordu. Tabii işsizlik oranında pay kadar paydaya da bakmak gerekiyor. İstihdam artarken işgücüne katılım neden düşüyor? Tersine ekonominin açıldığı bir ayda bunun artmasını beklersiniz.

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın ise yayında yaptığı değerlendirmede işsizlik oranındaki bu sert harekette istihdamdaki kümülatif artışla birlikte TÜİK'in verilerdeki son metodoloji değişikliğinin de etkileri olduğuna dikkat çekti. Alçın, yeni metodoloji dolayısıyla geriye doğru yeteri kadar veri birikmediğini, aylık gerçekleşmede sert hareketler olabildiğini, bunlara da ciddi revizyonlar geldiğini söyledi.

"Önümüzdeki dönem de olumlu yansıyacak"

Türkiye İç Giyim Sanayiciler Derneği Başkanı Nazım Kanpolat işsizlik verilerinin sektör açısından değerlendirmesinde “Pandeminin etkilerinden dolayı kapasite düşüklüğü oldu ama bundan sonraki süreçte ihracat açısından daha iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz ve rakamların artacağını düşünüyoruz. SGK verilerine göre baktığımızda 592 bin kişi kayıtlı bu seneye baktığımız zaman 657 bin kişi kayıtlı olmuş durumda. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemde de olumlu olarak yansıyacaktır” dedi.

“İşsizlik rakamlarının gerçeği yansıttığını düşünmüyorum”

Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül işsizlik verileri hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Enerji sektöründe işsizlik ile ilgili bir sıkıntı yok. Yatırımlar devam ettikçe işsizlikle ilgili sıkıntı olmuyor. Önemli olan yatırım iklimin stabil olarak devam ettirmek. Rakamsal verilerinin birkaç yerden kontrol edilmesine inanan birisiyim. İşsizlik rakamlarının çok gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. BloombergHT