TÜİK, danışma kurullarını lağvetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki başkan döneminde kurulan ekonomist ve uzmanlardan oluşan danışma kurullarını lağvetti.

TÜİK Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu’nda yer alan bir akademisyen, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, TÜİK yetkililerinin bugün kendisini aradığını ve kurulun lağvedildiğini söylediklerini dile getirdi.

Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu’nda yer alan başka bir isim ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, ocakta kurulun iki kez toplandığını ve bu toplantılarda kendilerine TÜİK hakkında bilgi verildiğini, şubatta toplantı olmadığını dile getirdi.

Bugün arayan TÜİK yetkilisinin, kendisine kurulun çalışmalarının sona erdiğini bildirdiğini belirten söz konusu isim, yeni bir planlama ile kurulun önümüzdeki yıllarda tekrar aktif hale gelebileceğinin de bu görüşmede kendisine söylendiğini aktardı.

MART AYINDA BAŞKAN DEĞİŞTİ

TÜİK yönetiminde son yıllarda üst üste birçok görev değişimi yaşandı. Şubat ayında Cahit Şirin görevden alınarak yerine vekaleten Ahmet Kürşat Dosdoğru getirilmişti. Martın başında ise bu kez Sait Erdal Dinçer TÜİK başkanı olarak atandı.

Kısa süre içinde iki başkan değişimi yaşanan TÜİK yılbaşında fiyat istatistikleri ve iş gücü piyasasına ilişkin danışma kurulları oluşturmuştu.

TÜİK’ten kurulların kurulduğu zamanda yapılan açıklamada amacın “uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurma vizyonu ile Türkiye İstatistik Sistemindeki tüm verilerin karşılaştırılabilirliğini, tutarlılığını temin etmek ve üretilen tüm verilerin entegrasyonunu sağlamak” olduğu belirtilmişti.

Enflasyon ve de pandemi ile birlikte TÜİK’in işsizlik verileri sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığı gerekçesiyle eleştiriliyordu. TÜİK bugün itibarıyla iş gücü verilerinde revizyona da gitti.

TÜİK’in işgücü piyasasına ilişkin kurulunda sivil toplum kuruluşu temsilcileri Serdar Sayan, Yılmaz Kılıçaslan, Gökçe Uysal, Pınar Kaynak, Luis Pinedo Caro ile akademisyenler Seyfettin Gürsel, Haluk Levent, Meltem Dayıoğlu Tayfur, Oğuz Karadeniz Pamukkale, İnsan Tunalı gibi isimlerin yanında TÜİK temsilcileri de yer alıyordu.