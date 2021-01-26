TUİK 2020’de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısını açıkladı

Türkiye’deki taşıt sayıları istatistiklerine göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok taşıta sahip il Samsun oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) motorlu kara taşıtları sayısını açıkladı. Türkiye’de aralık ayı sonu itibari ile 1 milyon 38 bin 905 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılarak toplam taşıt sayısı 24 milyon 144 bin 857 oldu. Karadeniz Bölgesi’nde en çok taşıta sahip olan il 379 bin 238 adet taşıt ile Samsun oldu. Samsun’da kayıtlı olan taşıtlar içerisinde en büyük orana sahip olan grup yüzde 46,26 ile otomobiller. Samsun’a kayıtlı olan otomobil sayısı 186 bin 238 adet ile en büyük orana sahip taşıt grubu. Otomobilleri sırasıyla 72 bin 138 adet ile kamyonet, 54 bin 224 adet ile traktör, 39 bin 913 adet ile motosiklet, 13 bin 470 adet ile minibüs, 10 bin 453 adet ile kamyon, bin 516 adet ile otobüs takip etmekte.

Karadeniz’de en çok traktör Samsun’da

Samsun’da trafiğe kayıtlı taşıt sayılarına bakıldığında 54 bin 224 adet traktör bulunuyor. Bu sayı ile Karadeniz Bölgesi’nde en çok traktöre sahip il Samsun. Trafiğe kayıtlı 54 bin 224 traktör ile Samsun Türkiye genelinde en çok traktör kaydına sahip 7’nci il oluyor.