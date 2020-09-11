TÜGİAD’dan pandemi sürecinde yeni destek paketi çağrısı

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, devlet tarafından firmalara sunulan desteklerin bu dönemde daha da önemli hale geldiğini belirterek, “Hükümetimiz, ekonominin çarklarının sağlıklı işleyebilmesi için yeni destek paketlerini acilen hayata geçirmeli” çağrısını yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi krizinin etkilerini azaltmak amacıyla alınan tedbirlerin ve hayata geçirilen destek paketlerinin firmalara işleyişlerini sürdürebilmeleri adına önemli katkılar sağladığını belirten TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, üretimi ve ticareti baskı altına alan olağanüstü sürecin halen devam ettiğini vurguladı. Piyasadaki nakit akışı darlığının işletmeleri zorlamayı sürdürdüğünü ifade eden Şohoğlu, devletin özel sektörü ayakta tutabilmek için sağladığı finans destekleri, vergi, SGK ve benzeri ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneğinin hayata geçirilmesi gibi kolaylıklarla iş dünyasına destek olmasının çok önemli katkılar sağladığını söyledi.

" Yaklaşan kamu alacakları firmaların yükünü arttıracak"

Bazı destek paketlerinin önümüzdeki ay sonunda sona ereceğini hatırlatan Anıl Şohoğlu, “Bu krizi sağladığımız dayanışmayla dünyada en iyi yöneten ülkelerden biri olarak aynı başarıyla sürdürülebilmek adına hükümetimizin mevcut destekleri devam ettirmesi ve işletmelerimize nefes aldıracak yeni teşvik ve destek paketlerini hayata geçirmesi iş dünyamızın ve özel sektörümüzün en önemli beklentileri arasında. Bu kapsamda ertelenen kamu alacaklarının ödeme günü yaklaşmaktadır. Bu da iş yapma zorluğu yaşayan firmalarımızın omzundaki yükü daha da artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Bankaların kredi musluklarını kıstığı bu günlerde özel sektör açısından borçlanarak ödeme yapılamayacağını ve bankalar nezdinde de kredilerin yenilenemeyeceğine işaret eden Şohoğlu, “Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu borçların işletmelerimize tahakkuk ettirilmemesi gereğini vurgulamıştık. Bugün gelinen noktada işletmelerimize nefes aldıracak bir düzenlemeye acil ihtiyaç var. Bu noktada devletimizin mümkün olduğunca özel sektör alacaklarına ödeme kolaylığı getirmesi, kamu maliyesi açısından zorunlu görülen ödemelerin ise daha uzun bir vadeye yayılacak yeni bir yapılandırma imkânı oluşturulmasını gerekli görmekteyiz.” diye konuştu.