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TÜGİAD’a ilk kadın genel başkan

TÜGİAD’IN (TÜRKİYE GENÇ İŞ ADAMLARI DERNEĞİ) İLK KADIN BAŞKANI NİLÜFER ÇEVİKEL OLACAK. ÇEVİKEL, “TÜGİAD’I KADINLARIN SESİNİN DAHA GÜR ÇIKTIĞI PROJELERİYLE ÜYELERİNE VE TÜRKİYE’YE DAHA DA FAZLA KATKI SAĞLAYAN BİR NOKTAYA YÜKSELTECEĞİZ” DEDİ.

Ekonomi 27.08.2020, 14:54
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TÜGİAD’a ilk kadın genel başkan

TÜGİAD’ın (Türkiye Genç İş Adamları Derneği) ilk kadın başkanı Nilüfer Çevikel olacak. Çevikel, “TÜGİAD’ı kadınların sesinin daha gür çıktığı projeleriyle üyelerine ve Türkiye’ye daha da fazla katkı sağlayan bir noktaya yükselteceğiz” dedi.

İstanbul Conrad Otel’de bir araya gelen TÜGİAD kurul ve şube başkanları ve üyelerin ortak teklifi ile mevcut Başkan Anıl Alirıza Şohoğlu’nun görev süresinin tamamlanmasının ardından yıl sonunda düzenlenecek genel kurulda Nilüfer Çevikel’in Genel Başkanlığında yola devam edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 850 üyesi olan bu derneğin tüm üyelerinin genel başkanlık görevini yapabilecek liyâkate sahip olduğunu belirten TÜGİAD Genel Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Üyelerimizin hepsi kendi işinde, kendi sektöründe son derece başarılı insanlar. İçinde bulunduğumuz zorlu dönemde başkanlık bana nasip oldu. Biz de görevimizi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte en iyi şekilde yerine getirmek için gayret ettik" dedi.

60 milyar dolarlık bir ticaret hacmini temsil eden TÜGİAD’ın yarışma ve rekabet ile zaman kaybetmemesi gerektiğine inandıklarını belirten Genel Başkan Şohoğlu yaptığı konuşmada, "Gönül rahatlığı ile söylemek istiyorum ki benim bundan sonraki süreçte taşıdığımız kutlu bayrağı devredeceğim kişi Nilüfer Çevikel’dir. Bu bayrağı Nilüfer Çevikel’e şube ve kurul başkanlarımızın ve değerli üyelerimizin teveccühü ile teslim etmek istiyoruz. Bizler aldığımız bu ortak kararı imzalayarak genel kurulumuza sunacağız. Tabi ki nihai kararı TÜGİAD’lılar verecektir. Biz her zaman farklı işler yapmaya çalıştık, yine bir farklılığımız olsun istiyoruz. Kadınlara en fazla değer veren bir dönemi yaşadık, şimdi de TÜGİAD’a bir kadın başkan yakışır. Ben bu yolda Nilüfer Hanım’a başarılar diliyorum. Nilüfer Hanım benim dostum, kardeşim. Onunla birçok platformda birlikte yol yürüdük. İnşallah bundan sonra da yürümeye devam edeceğiz. Kendisine şimdiden yeni görevinde başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen toplantıya katılan TÜGİAD yüksek istişare kurulu üyeleri ile birlikte; denetleme kurulu Başkanı Aydin Özer, Disiplin Kurulu Başkanı Gökçe Belge, Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım, Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, Çukurova Şubesi Başkanı Gül Akyürek Balta ve Ege Şubesi Başkanı Melih Durmuş, yönetim kurulları ile birlikte Nilüfer Çevikel’in Genel Başkanlığı için tam destek verdiklerini açıkladılar.

TÜGİAD’ın Aralık ayında gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulu öncesinde ilk kadın aday olarak belirlenen Nilüfer Çevikel kendisine gösterilen teveccüh ve desteğin çok büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Çevikel, "Emek verdiğimiz, yıllardır içinde bulunduğumuz derneğimizin daha da güçlenerek, içinde kadınların daha çok olduğu bir yapı haline getirmeyi arzuluyorum" açıklamasını yaptı. Nilüfer Çevikel, "Halihazırda TÜGİAD Üyesi olup da TÜGİAD’a genel başkanlık yapamayacak bir arkadaşımız yok. Bu görev bana teklif edildiğinde başkanımız Anıl Alirıza Şohoğlu’na ve beni arayan dostlarıma bunun benim için bir onur olduğunu söyledim. Ben bu yola önce Allah’ın izni, sonra da sizlerin desteği ile çıkıyorum. İnşallah TÜGİAD’ı daha da iyi yerlere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

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