Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101666
ALTIN
386.093
DOLAR
6.8614
STERLİN
8.3490
EURO
7.4358

TÜGİAD güncel ekonomiyi değerlendirdi: 'Dördüncü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşırız'

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Prof. Dr. Emre Alkin ve Ekonomist Murat Sağman’ı konuk ederek güncel ekonomik verileri değerlendirdi. Toplantıda konuşan Ekonomist Murat Sağman, güçlü Euro’nun Türkiye’ye fayda getireceğini söylerken, Prof. Dr. Emre Alkin ise Türkiye’nin ekonomiden önce eğitim ve adalet gibi konuları masaya yatırması gerektiğini belirtti.

TÜGİAD güncel ekonomiyi değerlendirdi: 'Dördüncü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşırız'

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), Prof. Dr. Emre Alkin ve Ekonomist Murat Sağman’ı konuk ederek güncel ekonomik verileri değerlendirdi. Toplantıda konuşan Ekonomist Murat Sağman, güçlü Euro’nun Türkiye’ye fayda getireceğini söylerken, Prof. Dr. Emre Alkin ise Türkiye’nin ekonomiden önce eğitim ve adalet gibi konuları masaya yatırması gerektiğini belirtti.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:39
2010 Okunma
TÜGİAD güncel ekonomiyi değerlendirdi: 'Dördüncü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşırız'

Türkiye’nin komşularıyla ticaret potansiyelinin genişletilmesi için ilişiklerin düzeltilmesi gerektiğini ifade eden TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, pandemi sonrasında, Türkiye’nin Çin’e alternatif olarak öne çıkacağını Amerika ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi tercih edeceklerini belirtti. Covid-19 salgının Türkiye’ye tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatan Şohoğlu “Bugünler bize gösterdi ki tarım ve teknoloji harmanlanmalı ve tarım ülkesi olma yolundaki adımlar daha hızlı atılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Ekonomist Sağman, “Kamunun tasarrufa giderek bütçelerin revize edilmesi gerekiyor”

“Güçlü Euro Türkiye’ye fayda sağlar”

Türkiye’nin turizm ve yatırım için önemli bir ülke olduğunu hatırlatan Ekonomist Murat Sağman, Türkiye’nin son 33 yılda yedi kriz yaşandığını belirtti. Covid-19 salgının diğer krizlerden farklı olarak arz ve talep dengesini durduğunu ifade eden Sağman, “Yaşadığımız krizden mutlaka çıkacağız ama bu kriz daha uzun sürebilir. Bu krizde sadece ülkemiz değil, küresel bir toparlanma gerekiyor. Avrupa Birliği’nde güçlü Euro beklentisi var. Bu beklenti gerçekleşirse Türkiye’ye fayda getirir. Dördündü çeyrekte ekonomide bir toparlanma hareketi görebiliriz. Bu toparlanma için kamunun tasarrufa giderek bütçelerin revize edilmesi gerekiyor” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, “Dördüncü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşırız”

“Ekonomiden önce eğitim ve adalet konularına ağırlık vermek lazım”

Büyüme ve kalkınma arasında farkın Covid-19 ile birlikte herkes tarafından anlaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, iç ve dış tedarik zincirinde sıkıntıların giderilmesi için istişare yapılması gerektiğini söyledi. İş insanlarının bulunduğu sektörün gittiği yönü iyi analiz etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Koronadan önce de dünya ekonomisinde sıkıntılar vardı. Salgın sonrasında dijital altyapı ve insan sayısı, metrekare olarak işletmelerde değişiklik yapmamız lazım. Türkiye’nin CDS risk primi Mısır’la aynı seviyede, çünkü ülkemizin fabrika ayarlarına göre davranmıyoruz. Ekonominin gelişen bir grafik göstermemesinin tek sebebi geleceğe güvenle bakan bir toplumun olmaması. Koronavirüs sonrasında Türkiye’nin ekonomiden önce eğitim, adalet gibi konuları ağırlık vermesi gerekir” diye konuştu.

“Türkiye, krizleri iyi yönetir”

Şirketlerin işletme içi düzeni sağlamadan Türkiye ekonomisinin düzelemeyeceğini vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Şirket yöneticilerinin, şirketin sahibi olarak davranmaması gerekiyor. Şirketlerin millete ait olduğunu düşünerek hareket edilmesi lazım. Yöneticiler orada sadece orkestra şefi. Türkiye’nin ekonomik kırılganlıkları değişmediği sürece döviz kuru inişli çıkışlı grafik çizmeye devam edecek. Türkiye, kriz dönemleri iyi yönetir fakat iyi günlerinde güzel yönetilmesi elzem bir olaydır. Bir aksilik çıkmazsa Türkiye, dördüncü çeyrekte pozitif büyüme rakamlarına ulaşır” dedi.

Son Güncelleme: 18.05.2020 13:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti salgın sonrası ''V tipi sıçrama'' bekliyor
AK Parti salgın sonrası ''V tipi sıçrama'' bekliyor
Salep çiftçinin yüzünü güldürdü
Salep çiftçinin yüzünü güldürdü
18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
18 milyarlık dev projede düğmeye basılıyor
Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor
Fiyatı diğer enginarların iki katı ama tarlada kapışılıyor
'Yeni normal' ile alışveriş ve yaşam tercihlerimiz ne yönde değişti?
'Yeni normal' ile alışveriş ve yaşam tercihlerimiz ne yönde değişti?
PİYASALAR ZAYIFLIKTAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR
PİYASALAR ZAYIFLIKTAN SIYRILMAYA ÇALIŞIYOR
Konut satışlarında salgın etkisi
Konut satışlarında salgın etkisi
Gayrimenkul sektöründe online istihdam
Gayrimenkul sektöründe online istihdam
Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor
Otobüste erken alana ucuz bilet sistemi geliyor
Ticaret Bakanı Pekcan: 'Hedefimiz 20 milyar doları aşmak'
Ticaret Bakanı Pekcan: 'Hedefimiz 20 milyar doları aşmak'
Otobüs bilet fiyatında uçak modeli teklifi
Otobüs bilet fiyatında uçak modeli teklifi
Kurtuluş sağlık, tarım ve e-Ticaret ile olacak
Kurtuluş sağlık, tarım ve e-Ticaret ile olacak
BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza
BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza
Restoranların 'kontrollü' hizmet planı
Restoranların 'kontrollü' hizmet planı
Üretimin hiç durmadığı Kütahya Seramik'te “kriz” lafı yasak!
Üretimin hiç durmadığı Kütahya Seramik'te “kriz” lafı yasak!
Konut satışları yüzde 55 azaldı
Konut satışları yüzde 55 azaldı
PİYASALAR SON İŞLEM GÜNÜNE ILIMLI GİRİYOR
PİYASALAR SON İŞLEM GÜNÜNE ILIMLI GİRİYOR
PTT'den para transferine iBAN düzenlemesi
PTT'den para transferine iBAN düzenlemesi
Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti
Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL’ye yükseldi
Halkbank'ın aktif büyüklüğü 491,2 milyar TL’ye yükseldi

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim