TÜGİAD, girişimciliğin G20’sinde Türkiye’yi temsil etti

Binlerce genç girişimciyi temsil eden G20 Genç Girişimciler İttifakı, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma için genç girişimcilerin daha fazla teşvik edilmesini amaçlayan Hamburg Bildirisi’ne imza attı. Türkiye’yi TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel öncülüğündeki heyet temsil etti.

G20 ülkelerinin genç girişimcileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının liderleri, G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20YEA) Hamburg Bildirisi’ne imza attı. Almanya’nın Hamburg kentinde 28 Ekim’de imzalanan bildiri için Türkiye’yi, ülke genelindeki genç iş insanlarını çatısı altında buluşturan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) temsil etti. TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel’in öncülük ettiği heyette, TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı ve G20 YEA Türkiye Başkanı Gürkan Yıldırım ile birlikte yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Binlerce genç girişimciyi temsil eden, ekonomik yenilenme, yenilikçiliği destekleyen G20YEA, sosyal değişimin itici gücü olarak genç girişimciliği daha fazla teşvik etmeyi hedefliyor.

Öncelikli üç konuda çözüm önerileri sunuldu

G20YEA’nın, küresel değişimi hızlandırmak için fikirlerini B20 ve G20 liderleriyle paylaşmak üzere dünyanın en iyi yüzlerce genç girişimcisini her yıl bir araya getirdiğini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Zirvede Türkiye’yi temsil etmekten büyük gurur duyduklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na bu süreçte verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Çevikel, Hamburg Bildirisi’nin genç girişimciler için son derece faydalı ve önemli bir adım olduğunu söyledi. Yapılan görüşmeler sonucunda bildiride üç öncelikli alan belirlediklerini ve bu alanları destekleyecek tavsiyeler oluşturduklarına değinen Çevikel, “Kapsayıcı bir küresel toparlanmanın teşvik edilmesi, barış ortamının sürdürebilir büyüme ve ekonomik kalkınmayı kapsayacak şekilde desteklenmesi, sürdürülebilir bir gelecek için iklim ve enerji girişimciliğin sağlanması ön plana çıkardığımız üç konu. Tüm bu başlıklar 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gözetilerek hazırlandı” dedi.

“G20 hükümetleri tavsiyelerimizi dikkate almalı”

Girişimcilerin her zaman kendi toplumlarının zorlu zamanlarda ayağa kalmasına ve gelişmesine yardımcı olan temel kuvvet olduğunun altını çizen Çevikel, genç girişimcilere bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı. Çevikel, sözlerine şöyle devam etti: “Dünya olarak pandemi, iklim krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, hammadde tedarikinde yaşanan zorluklar, enerji fiyatlarındaki yüksek artış, emtialardaki yükseliş gibi kritik konu ve sorunları aynı anda yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Böylesine zor bir süreçte sürdürülebilir büyümeye ve kalkınmaya acil ihtiyacımız var. Bunu yaparken çevreyi korumalı, yenilikçi olmalı, geleceği düşünmeliyiz. Bu nedenle genç girişimcilerin önünü açacak, onlara fırsat verecek bir ortam hazırlamalıyız. Gerçek anlamda kapsayıcı bir küresel toparlanma sorununu ele alırken genç girişimcileri desteklemek ve teşvik etmek için G20 hükümetlerini hazırladığımız bildirideki tüm tavsiyeleri uygulamaya davet ediyoruz.”

Hamburg Bildirisi’nde öne çıkan tavsiyeler: "Girişimcilerin iş geliştirmesinin tüm aşamaları için kapsayıcı sermaye erişimi sağlanması. Küresel bir dijital girişimcilik ekosistemi oluşturulmasının desteklenmesi

Detaylı girişimcilik eğitimine yatırım yapılması . İş üretmek ve büyütmek için desteklerin basitleştirilmesi. Girişimcilerin işlerinin büyümesinin eğitimli çalışanları bulmaya ve bunları işe almaya bağlı olduğunun kabul edilmesi. Girişimcileri, start-up’ları ve MKOBİ’leri desteklemek için mevcut devletlerin satın almasında öncelik verilmesi. Kadınların girişimcilik fırsatlarına dahil edilmesini artırmak için küresel bir hedefe bağlı kalınması. Ukrayna için genç girişimciler öncülüğünde yeniden inşa ve toparlanma planı için zemin hazırlanması. Yenilenebilir enerji girişimcilerini desteklemek için eşgüdümlü önlemler alınması

Ekolojik ve sürdürülebilir girişimciliğin daha fazla hedeflenen finansmanı için destekler sağlanması"^