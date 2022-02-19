TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: "OSB’ler elektriğini OSB dışında da üretebilmeli'

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, daha sürdürülebilir bir üretim için sanayicinin enerji üretiminde yenilenebilir, yerli enerji üretimi konusunda elini taşın altına koymaya hazır olduğunu belirtti. Çevikel, “Son kesilmelerde enerjinin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha anladık. Ayrıca enerji maliyetlerinde de yüzde 100’ü aşan ciddi artışlar oldu. Yaşanan sorunların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerekiyor. İş insanı da bu alanda çözüm üretme noktasındadır” dedi.

Organize sanayi bölgelerinin enerjilerinin belirli bir bölümünü kendilerinin üretebildiğini dile getiren Çevikel, “Ancak bunu sadece kendi arazileri üzerinde üretebiliyor ve kapasite de bu nedenle kısıtlı ve maliyetli. Organize sanayi bölgelerinin dışına çıkınca üretilen her elektrik, dağıtım ağına girdiği için fiyatı da otomatik olarak artıyor. Biz de buna çözüm olarak OSB’ler dışında farklı bölgelerde üretilip kullanılabilmesini bir çözüm olarak sunduk. Kamunun da bu konuda planları olduğunu öğrendik ve bu sevindirici” dedi.

‘Yerinde üret, yerinde tüket’ modeli önemli

Yerinde üret, yerinde tüket modelinin Türkiye’nin enerji alanındaki altyapısı için çok kritik olduğunu da dile getiren Nilüfer Çevikel, “Bu model hem ülke kaynakları için hem de sanayi için faydalı. Bir enerji santralinde ürettiğiniz enerjinin iletimi sırasında kayıplar oluyor. Yerinde üretince hem iletim kayıpları azalıyor hem de daha verimli ve ucuz. Biz sanayici olarak çok fazla tüketim yapıyoruz. Bu nedenle verilecek olan teşviklerle yenilenebilir enerji yatırımları artabilir” şeklinde konuştu.

Suyu çok daha fazla konuşacağız

Üretimde enerji kadar bir diğer önemli konunun su olduğunu belirten Nilüfer Çevikel, “Önümüzdeki dönemin elektrik kadar belki de daha fazla önem verilmesi gereken konusu su. Çünkü sanayici için çok ciddi bir su kaynağı da gerekiyor. Bazı üretici firmalarımızın su kesintileri nedeniyle üretime ara verdiği bile oldu. Kritik bir seviyedeyiz su açısından. Önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Susuz üretim ve susuz tarım gibi olguları da hayatımıza katmamız lazım” dedi.

Yurtdışı ağımızı genişleteceğiz

930 üyeleri olduğunu belirten ve üyelikte nicelikten çok niteliğe önem verdiklerini belirten Çevikel, “Biz son olarak Eskişehir şubemizi açtık. Hemen seçildikten birkaç ay sonra da Kırgızistan'a bir temsilcilik açmıştık. Türkiye'deki uluslararası temsilcilikleri olan tek genç iş dünyası örgütüyüz. Aslında Kazakistan ve Afrika'da da açacaktık ancak pandemi nedeniyle erteledik. Hepsini kısa sürede açacağız. Yurtdışındaki ağımızı genişleteceğiz” dedi.

20 milyon Euro’luk girişim sermayesi

Yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımların artık dünya için olmazsa olmaz olduğunu belirten TÜGİAD Başkanı Çevikel, “Sınırda yüzde 25 karbon vergisi ile karşılaşmak istemiyorsak küresel standartlara şimdiden uymalıyız. Biz daha en başından beri altını çize çize yeşil dönüşüm ve dijitalleşme sloganını bu nedenle kullandık. Seçildiğimiz günden bu yana bir yıl kadar geçti. Bu iki olgunun üzerinde duracağımızı açıklamıştık. Çok ciddi çalışmalar yaptık. Domino Ventures adında bir girişim kurduk. Hollanda merkezli ve start-up’lara destek oluyoruz. 20 milyon Euro’luk bir fon kurduk. Yönetimi de tamamen profesyonellerde” değerlendirmesinde bulundu. (dunya.com)