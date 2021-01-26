TÜGİAD Başkanı Çevikel: "HES kodu ile yeme içme sektörü faaliyete başlamalı"

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, "Restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin de HES kodu uygulaması zorunlu kılınarak bir an önce hizmet vermeye başlamasını talep ediyoruz" dedi.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, pandemi sürecinde faaliyetleri kapanan veya çalışmaları kısıtlanan restoran, kafe ve eğlence gibi işletmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de vak’a sayılarının artmasının ardından, restoran, kafeterya ve pastane gibi işletmelerin çalışmasına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Başkan Çevikel, "Korona virüs pandemisi nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin vergi ödemelerinin mücbir sebep kapsamında ertelenmesi kararını yerinde buluyor ve önemsiyoruz. Fakat, işletmelerin önemli bir bölümünün ertelenen yükümlülükleri yerine getirecek maddi gücü yok. İşletmeler ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde. Bu anlamda gelen taleplerin değerlendirilmesi gerekiyor" dedi.

İşletmelerin gelir elde edemedikleri ve mevcut sürecin ne zaman sona ereceği bilinmediği için elektrik, su, doğal gaz ve kira ödemelerinin durdurulması gerektiğinin altını çizen Başkan Çevikel, kira ödemelerinin sözleşme feshi ve tahliye sebebi olmaktan çıkartılması talepleri olduğunu hatırlatarak, bu taleplere kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

TÜGİAD Başkanı Çevikel, "Kamu kurum ve kuruluşlarda, AVM’lerde ve yurt içi uçuşlardaki HES kodu ile giriş uygulamasının, kafe, restoran, pastaneler için de uygulamaya başlanarak, yeme-içme yerlerinin faaliyetlerine izin verilmesi, müşteriye masada servisin başlamasını talep ediyoruz. Yeme içme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ve bu sektörden geçimini sağlayan insanların mağduriyetleri sona ersin istiyoruz" diye konuştu.