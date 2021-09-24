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TÜGEM’den kiraları düşürecek formül önerileri

Türkiye genelinde kira fiyatlarından büyük artış var. Öyle ki İstanbul’da bazı ilçelerde artış oranı yüzde 100’e yaklaştı. Ayrıca kiracılar, bu ücretleri ödemeyi kabul etse dahi istenilen şekilde bir kiralık ev bulmak neredeyse imkânsız hale geldi. Uzmanlara göre bu sorun, yakın zamanda bitmeyebilir.

Ekonomi 24.09.2021, 11:03
TÜGEM’den kiraları düşürecek formül önerileri

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise konut kiralarında artan tansiyonun kira amaçlı konut yapımıyla düşürülebileceğini önerisini gündeme getirdi.

‘Kâr odaklı olmamalı’

Kiraların düşürülebilmesi için bazı alternatifleri paylaşan TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan “Avrupa’da belediye evleri örnekleri ile gördüğümüz ve kişi sayısına göre verilen sadece kiralık ev modelleri söz konusu. Sağlanabilecek destek ve vergi indirimleri ile, sadece kiralama amaçlı konutlar üretilebilir. Bu üretimi TOKİ ve Emlak Konut aracılığı ile devlet, Kiptaş gibi kuruluşları ile belediyeler, ayrıca arsa tahsisi ile de özel müteahhitlik firmaları yapabilir. Kâr odaklı değil, afet odaklı dayanıklı yapılarla sürdürülebilir projeler gerçekleştirilebilir. Hatta bazı gayrimenkul yatırım fonları ile de bu kira gelirleri finansal yatırım aracına dönüştürülebilir” dedi. 

‘Ulaşım ağı önemli’

Hızlı ulaşım hattı olan metro projelerinin de özellikle büyükşehirler için çok önemli olduğunu ifade eden Akdoğan “Bazı yerleşim yerleri şehir merkezlerinin dışında da inşa edilse, eğitim, ulaşım, ticaret ve sanayi ile birlikte düşünülmelidir. Bu amaçla metro ulaşımları artırılmalı, kullanılamayan konut imarlı alanlar etkin ve verimli kullanılmalı. Yeni merkezi iş alanları ile bu çerçeve yeniden çizilmeli” diye konuştu.

'Her gelir grubuna uygun'

Çarpık kentleşmenin önlenebilmesi için güvenilir ve nitelikli yaşam alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Akdoğan, “Sadece kira amaçlı üretilen bu yapılar kentsel dönüşüm projelerinde kullanılabilir. Bu sayede bir bölgede başlayan dönüşüm projesi o bölgedeki kiraların da yükselmesine neden olmaz. Her gelir grubuna uygun, ödenebilir koşullarda sosyal konut ihtiyacı gerek kiralıkta gerekse de satılıkta sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

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