Tuğba Kuruyemiş 103. şubesini İzmir’de hizmete açtı

Aydın’da 1980 yılında kurulan Tuğba Kuruyemiş, 103. şubesini İzmir’in Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısında hizmete açtı. Açılışa özel indirimler dolayısıyla mağazada uzun kuyruklar oluştu.

Aydın’da bir aile işletmesi olarak yaklaşık yarım asır önce hizmete başlayan Tuğba Kuruyemiş, her geçen gün büyümeye devam ediyor. İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısında 103. şubesini açan Tuğba Kuruyemiş’e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ve işletme yöneticilerinin de katıldığı programda mağazanın açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, vatandaşlar adeta mağazaya akın etti. Açılışa özel indirimler dolayısıyla mağazada uzun kuyruklar oluşurken, firma 103. şubenin açılış coşkusunu ülke genelindeki tüm mağazalarda üstün lezzet ödüllü ürünlerinde indirim yaparak müşterileri ile kutladı.

Kendi imalatları olan bin 700 ürünü müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Hasan Hüseyin Yörük, “Dünya çapında üstün lezzet ödülü alan ürünlerimiz de burada yer alıyor. Bin 200 kişiyi istihdam ediyoruz. Kadın çalışan ortalamamız Türkiye’nin üzerinde. Çalışanlarımızın yüzde 85’i kadın. Ticaretin zor olduğu bu günlerde bu istihdamı sağlamak kolay değil. 1980 yılında Aydın’da kalite yolculuğuna başladık. 2023 yılında hedeflerimiz büyük. Yurtdışında Bulgaristan, Makedonya, Polonya ve Almanya’da sürprizlerimiz var. Müşterimizin teveccühü olduğu sürece bu büyüme devam edecek” dedi.