TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin

Yüzde 22.58 oldu

Kira artışları hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, “Kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor. Bu oran TÜİK tarafından şubat ayı için yüzde 22.58 olarak belirlendi. Bunun üstünde zam yapılamaz” dedi.

Ayrı bir anlaşma şart

TÜFE’nin üzerinde kira talep eden ev sahipleri hakkında Altınay, “Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince; taraflarca ayrı bir anlaşma yapılmamışsa, kira bedeli, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla belirleniyor. Ev sahibinin ayrı zam yapması için en başta bunu sözleşmede belirtmesi gerekiyordu” diye konuştu.

‘Israrcıysa dava açmalı’

Ev sahipleriyle sorun yaşayan kiracılara önerilerde bulunan Altınay, “Taraflar bu değişim oranının altında bir oranda kira artışı konusunda anlaşabilirler, ancak üstünde anlaşamazlar. Yazılı kontratlarında eğer daha düşük bir oran belirlenmiş ise o zaman bu oran geçerli olacaktır. Kiracılar böyle bir durumda mal sahibinin yapmak istediği artışı kabul etmeyerek, yasal orandaki artış ile kiralarını ödemeye devam edebilirler. Mal sahibinin istediği oranda artış yapılmaması tahliye nedeni olarak kabul edilemez. Eğer ev sahibi bu talebinde ısrarcıysa kira tespit davası açmalı.”