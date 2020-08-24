TÜDKİYEB’den Karadeniz doğal gazı için şükür kurbanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz Ereğli açıklarındaki Sakarya sahasında keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz için Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) şükür kurbanı kestirdi.

Çelik, Birlik Merkezinde yapılan kurban kesim törenindeki konuşmasında, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak bugünü bayram gibi gördüklerini belirterek, “bayramımız kutlu olsun. Bulunan doğal gaz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Büyük bir emek ve gayret neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve öncülüğünde Fatih sondaj gemimizin Karadeniz açıklarında bulmuş olduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ülkemizi şaha kaldıracaktır” dedi.

-“Türkiye dışa bağımlı kalmayacak”

Bulunan bu doğal gaz kaynağıyla Türkiye’nin dışa bağımlı kalmayacağını, kendi kaynaklarından istifade edeceğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

“2023 yılına doğru giderken milletimiz bu tür müjdelere hazırlıklı olsun. Gerek tarımdan sanayiye gerekse sanayiden enerjiye başarılarımızın devam edeceği düşüncesindeyim. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız çalışıyor, ülkemize hizmet veriyorlar. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin gayretli ve özverili çalışmalarıyla tarımda özellikle hayvancılıkta etten süte kadar, hemen her alanda üretim rakamlarımız hızla artıyor. Artık dışa bağlı kalmak istemiyoruz.

Özellikle Fatih gemimiz başta olmak üzere Bakanlarımızdan mürettebata kadar emeği geçen herkese TÜDKİYEB olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Onları canı yürekten kutluyoruz. Hükümetimizin başarıları daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şükran kurbanı kesiyoruz. Kurbanımızı da Allah kabul etsin. Allah milletimize zeval vermesin.”

Konuşmanın ardından dualarla kurban kesimi gerçekleştirildi.