banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Çocuklarda dijital göz yorgunluğuna dikkat
Çocuklarda dijital göz yorgunluğuna dikkat
Altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar?
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Kayserispor’un yeni sezon formaları
Kayserispor’un yeni sezon formaları

TÜDKİYEB’den Karadeniz doğal gazı için şükür kurbanı

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: “Bugünü bayram gibi görüyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bulunan doğal gaz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve öncülüğünde Karadeniz açıklarında bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ülkemizi şaha kaldıracaktır”

Ekonomi 24.08.2020, 09:33
3
TÜDKİYEB’den Karadeniz doğal gazı için şükür kurbanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjde olarak duyurduğu Karadeniz Ereğli açıklarındaki Sakarya sahasında keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz için Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)  şükür kurbanı kestirdi.

Çelik, Birlik Merkezinde yapılan kurban kesim törenindeki konuşmasında,  Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak bugünü bayram gibi gördüklerini belirterek, “bayramımız kutlu olsun. Bulunan doğal gaz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Büyük bir emek ve gayret neticesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve öncülüğünde Fatih sondaj gemimizin Karadeniz açıklarında bulmuş olduğu 320 milyar metreküplük doğal gaz kaynağı ülkemizin ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır. Ülkemizi şaha kaldıracaktır” dedi.

 

-“Türkiye dışa bağımlı kalmayacak”

 

Bulunan bu doğal gaz kaynağıyla Türkiye’nin dışa bağımlı kalmayacağını, kendi kaynaklarından istifade edeceğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

“2023 yılına doğru giderken milletimiz bu tür müjdelere hazırlıklı olsun. Gerek tarımdan sanayiye gerekse sanayiden enerjiye başarılarımızın devam edeceği düşüncesindeyim. Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız çalışıyor, ülkemize hizmet veriyorlar. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin gayretli ve özverili çalışmalarıyla tarımda özellikle hayvancılıkta etten süte kadar, hemen her alanda üretim rakamlarımız hızla artıyor. Artık dışa bağlı kalmak istemiyoruz.

Özellikle Fatih gemimiz başta olmak üzere Bakanlarımızdan mürettebata kadar emeği geçen herkese TÜDKİYEB olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Onları canı yürekten kutluyoruz. Hükümetimizin başarıları daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Şükran kurbanı kesiyoruz. Kurbanımızı da Allah kabul etsin. Allah milletimize zeval vermesin.”

Konuşmanın ardından dualarla kurban kesimi gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
banner378
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Ağustos 2020
İmsak 04:43
Güneş 06:16
Öğle 13:11
İkindi 16:56
Akşam 19:57
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25